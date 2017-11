SF har gjort en forskel

DEBAT. Af Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Højrefløjen taler gerne om Socialdemokratenes dominans i Brøndby. Her er nogle gode eksempler på, at det ikke kun er liste A, som sætter sit præg på Brøndby.

I skolerne har nogle af eleverne været dårlige til at lære at læse. Derfor har SF i flere år fået afsat ekstra penge til bedre læseundervisning og til at der allerede i børnehaven gøres en indsats for at alle børn bliver gode til at tale.

Vi har fået en hundeskov. Den var lidt længe undervejs fordi den først blev nedstemt i Teknik- og Miljøudvalget af alle andre end SF. Men vi gav ikke op, og det gjorde en gruppe aktive hundeejere heller ikke. Et par år senere kunne kommunen indvie et stort indhegnet område i Bakkeskoven, hvor hundene kan løbe frit.

Vores kommunale ansatte skal ikke belastes med for meget bureaukrati og kontrol. Vi skal give dem bedre muligheder for at udføre deres arbejde godt. Det tog SF op i forhold til ældreplejen, og vi fik kommunalbestyrelsen med på at vise medarbejderne mere tillid.