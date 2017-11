Sideordnet ikke med spidskandidat

DEBAT. Af Kim Limkilde-Welcher

I Alternativet er kandidaterne opstillet sideordnet, hvilket betyder, at vi ikke har nogle spidskandidater. TV2 Lorry og andre medier – kan desværre ikke finde ud af at håndtere partier, der opstiller sideordnet, hvorfor I måske vil støde på, at enkelte kandidater bliver fremstillet som spidskandidat, hvilket er helt forkert.

Vi har helt bevidst valgt at opstille sideordnet, da vi mener, at vi udover at have et hold af dygtige kandidater, ligeledes mener at opstilling med spidskandidater, og herefter en rangordning, er udemokratisk og et levn fra gammel tid.