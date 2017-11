Sikke et ynk

DEBAT. Af Mogens Steen Johansen, Enighedsvej 21, Glostrup, nr.3 på liste C – Det Konservative Folkeparti

Efter deltagelse i flere valgmøder må jeg konstatere: Glostrup er nok et skrækkeligt sted at bo! Den er gal på institutioner og på skoler. De ansatte flygter især lærerne. Sygefraværet er det største i landet. De ældste unge har store livsproblemer og ingen steder at bo. De ældres institutioner er heller ikke for gode. Hjemmehjælpen indskrænkes. Og så videre, og så videre, og så videre. Jeg har nu boet her i et halvt århundrede. Glostrup er da fin. Er borgerne i Glostrup blevet for krævende? Der er vel også noget der hedder det personlige ansvar. Vi skal da hjælpe de svageste. Det er der bred enighed om blandt de opstillede partier. Men behøver vi gå til kommunen hver gang? De store krigsårgange fra 1943 til 1948 er nu snart 75 år. Er vi ikke friskere end dem før os? Vi skal vel ikke alle have hjemmehjælp?

Vi skal vægte frihed og ansvar lige så højt som tryghed.