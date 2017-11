Smart at fortætte bymidten

DEBAT. Af John Engelhardt (V), borgmester

Af John Engelhardt (V), borgmester

Jesper Larsen havde med overskriften ”bombe eller genialt” i sidste uges avis et læserbrev vedrørende posthuset.

En enig kommunalbestyrelse besluttede at købe posthuset og rive de gamle bygninger ned. De er så slidte, at de end ikke kan bruges til noget fornuftigt midlertidigt. Nedrivningen er blandt andet blevet kompliceret af, at huset ligger så tæt på skinnerne, men forventes at starte lige efter årsskiftet. Grunden indgår i planerne for bymidten, hvor området indgår i den del, der drejer sig om at bygge hen over banen og samle byen. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at området indtil da skal gøres pænt og at der skal være plads til nye spændende midlertidige aktiviteter.

For mig er fjernelse af posthuset hverken en potential bombe eller i sig selv genialt, men jeg synes der i mod, at det er ret smart tænkt at prøve at fortætte bymidten og samle byen hen over banen.