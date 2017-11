Socialdemokratiet overtog Venstres mandat

VALLENSBÆK. For de øvrige partier var resultatet af tirsdagens valg, at et parti gik frem, et parti fastholdt mandaterne og et parti røg ud

Af Heiner Lützen Ank

– Vi er glade for fremgangen. Det var især i Vallensbæk Nord, fremgangen var stor. Det skyldes, at vi har haft fokus på Pilehaveskolen og kampen mod støj. Det er emner, vi skal følge op på og stadig have fokus på.

Sådan siger Søren Wiborg, formand for Socialdemokratiet i Vallenbæk. Valget tirsdag betød nemlig en fremgang i forhold til seneste valg, hvor partiet fik tre mandater.

I løbet af den nuværende periode voksede den gruppen dog til fire mandater, da Erdal Colak skiftede fra SF til Socialdemokratiet, og fra nytår vokser gruppe så endnu engang, når fem socialdemokrater får plads i kommunalbestyrelsen. Det skal bruges mest muligt, fortæller Søren Wiborg:

– Vi skal have et konstruktivt samarbejde, hvor den tredjedel af kommunalbestyrelsen, vi har, bliver respekteret. Vi satser på at få plads i alle stående udvalg.

Bør være glad

Også Dansk Folkeparti fastholder to mandater i kommunalbestyrelsen, selvom partiet fik en mindre tilbagegang. Derfor er Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti også godt tilfreds:

– Når jeg ser på, hvordan det gik partiet rundt i de andre kommuner i Storkøbenhavn, er jeg ganske tilfreds.

Kenneth Kristensen Berth mener, Dansk Folkeparti i Vallensbæk blev ramt af landspolitiske vinde:

– På grund af tendenserne på landsplan, gik vi ikke frem. Derfor skal vi også være tilfredse med, at vi fastholdt vore to mandater.

To mandater, der i den kommede periode skal bruges til at fastholde fokus på vigtige emner for Dansk Folkeparti:

– Vi vil arbejde for en aftale med lærerne og så vil vi have fokus på, at ældreområdet bliver prioriteret endnu mere.

Farvel til Venstre

Tirsdagens valg betød et farvel til Venstre og Niels Jørgensen, der har været medlem af kommunalbestyrelsen i 24 år.

En dom, man må acceptere, mener Niels Jørgensen:

– Sådan er det. Det var de kræfter, vi havde at smide i kampagnen. Men jeg havde da gerne fortsat. Naturligvis.

Det mistede mandat betyder også, der er emner, Niels Jørgensen nu må håbe, andre har fokus på:

– Jeg havde da glædet mig til at arbejde videre med at få et nyt plejecenter, for det får vi brug for. Men nu må jeg håbe, de andre partier, især Dansk Folkeparti, som har den samme holdning, husker det.