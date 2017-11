Statsministeren lavede bolcher mod kræft

Statsminister Lars Løkke Rasmussen lavede bolcher i Klub Granskoven. Foto: Klub Granskoven

GLOSTRUP. Klub Granskoven samlede 21.279,50 kr. ind og havde besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen i knæk cancer ugen

Af Jesper Ernst Henriksen

Traditionen tro havde Klub Granskoven igen i år fokus på at samle penge ind til Knæk Cancer.

De startede i uge 43 med at lave kreative ting, såsom smykker, nisser, julehjerter, de bagte en hel masse kage og lavede bolsjer. Det hele blev sat til salg i løbet af uge 44. Der var også lotteri, hvor man kunne vinde en masse fede præmier.

Den største overraskelse kom onsdag, da Kræftens Bekæmpelse ringede til Louise Ranfelt, pædagog i Klub Granskoven, der har organiseret klubbens deltagelse i Knæk Cancer.

– Jeg kom vist til at give et lille skrig fra mig, for alle mine kollegaer gloede noget på mig da jeg smed røret og råbet ”Statsministeren kommer” så fik vi travlt. Hvad gør man når man skal have minister besøg? Først skal man have børn og andre til at tro på det og så var det ellers i gang med planlægningen, fortæller hun.

Det hele kulminerede i et indsamlings arrangement fredag eftermiddag i klubben. Men det var ikke ligesom andre år.

– Først kom PET, så kom et filmhold og gjorde klar for til sidst klokken 17.30 ankom statsministeren. Han skulle lave bolsjer med Malthe fra 6. A på Nordvangskolen og bagefter gik han rundt for at se vores klub og snakke med børnene, fortæller Louise Ranfelt.

Klubbens mål var at slå sidste års rekord på 16.500 kroner. Det gjorde de i den grad, de samlede nemlig hele 21.280 kroner ind.

– Vi er så taknemmelige for at så mange har støttet op om vores indsamling, og gjort det muligt for os at støtte en god sag med sådan et flot beløb, siger Louise Ranfelt, der lover, at klubben samler ind igen til næste år.