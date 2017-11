Støjsikring af Albertslundvej

DEBAT. Af Ole Martin Andersen, Albertslundvej 69, 2. mf., 2625 Vallensbæk

Det må retfærdigvis siges, at Vallensbæk Kommune gør særdeles meget for, at borgerne skal udsættes for så lidt trafikstøj, som muligt, samt at forhindre at biler skal bruge vejene som for eksempel racerbaner med eventuel trafikuheld til følge.

Der tænkes blandet andet på omlægning af Vallensbæk Torvevej og Vallensbækvej, støjsikring af Vejlegårdsvej og andre tiltag, der har været for at mindske støj fra motorvejene og den kommende jernbane.

Men det skal lige påpeges, at Vallensbæk Kommune har nogle borgere, som bor i Nordmarkshave på Albertslundvej 51 – 127, der også bliver udsat for de samme støj- og trafikgener, da den pågældende strækning er en oase for alle med benzin i blodet, idet der er to kørebaner i hver retning. Den første del af Albertslundvej er der kun en vejbane, og det samme gør sig gældende for Vejlegårdsvej. De pågældende borgere vil antageligt nok også kunne blive udsat for støj fra jernbanen.

Løsningen er nok ikke bare at støjdæmpe, men i stedet foreslås en rundkørsel i krydset hvor Vejlegårdsvej og Albertslundvej overlapper hinanden samt indskrænkning af vognbanerne til én i hver retning, samt nedsættelse af hastigheden til for eksempel 50 km/t fra de nuværende 60 km/t.

Hvad så med økonomien? Ja, det er meget godt spørgsmål, idet kommunegrænsen i mellem Vallensbæk og Albertslund går lige ved Nordmarkshaves bygninger, så at Albertslund har vedligeholdelsen af fortovet, cykelstien og kørebanen.

Overfor Nordmarkshave er der borgere, som bor i Albertslund Kommune, der muligvis også har de samme gener.

Så mon ikke, de to kommuner kan finde en løsningsmodel, så at de ved hjælp af fordelingstal vedrørende udsatte borgere kan fordele udgifterne imellem sig?