Stor stemme i rund kirke

Marie Carmen Koppel gav koncert i Østervangkirken i sidste uge. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Marie Carmen Koppel gæstede Østervangkirken i det fortsatte samarbejde mellem kirken og Foreningen Glostrup Kulturhus

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag den 16. november var der koncert i Østervangkirken arrangeret af Glostrup Sogn og Foreningen Glostrup Kulturhus. Der var udsolgt i det varme, runde kirkerum, hvor akustikken er ideel til Marie Carmen Koppels store stemme. Hun blev akkompagneret af et par fremragende jazzmusikere, pianisten Jacob Christoffersen og bassisten Bent Rasmussen.

Marie Carmen Koppel har en helt unik stemme, der glider ubesværet fra heftig soul til stille ballader. Aftenens repertoire bestod af såvel evergreens som nye sange, og publikum var begejstret. Der var for eksempel sange, der tidligere er sunget af Whitney Houston, en af hendes store favoritter. Sangerinden hyggede sig gevaldigt undervejs med både sine dygtige musikere og med sit entusiastiske publikum, som hun ikke havde svært ved at få til at synge med.