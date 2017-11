Sundhedsministeren besøgte BIF

Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister, besøgte sidste mandag Brøndby IF, hvor hun lyttede til klubbens arbejde med sundhed og fællesskab. Foto: Brøndby IF

BRØNDBY. I sidste uge besøgte Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister, BIF for at tale om sundhed og fællesskaber

Af Heiner Lützen Ank

Sundhed i gode fællesskaber og integration var emnerne ved sidelinjen da sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), mandag den 13. november besøgte Brøndbyernes IF.

Her overværede hun et hold U14-drenge træne på Brøndby Stadion, mens hun snakkede med foreningen om, at unges tilknytning til idrætsklubber både har stor sundhedsmæssig og social betydning.

– En sund livsstil starter tidligt, og det er tydeligt, at der i Brøndby er stort fokus på at børn og unge ikke bare spiller fodbold for at bevæge sig, men også for at være en del af et fællesskab. Derfor var det enormt fedt at se en flok teenagere give den gas til en træning, siger Ellen Trane Nørby efter sit besøg.

Det var Venstre kandidat til formandsposten i Region Hovedstaden, Martin Geertsen, som havde inviteret sundhedsministeren på besøg.

– Vi skal tidligt sikre, at børn og unge får gode vaner. Både så de holder sig sunde og raske, men også for at de har gode venskaber at bygge deres videre tilværelse på.

Således findes der i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om fysisk aktivitet en række anbefalinger om blandt andet skolernes samarbejde med foreningslivet.

Kurt Damsted, medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby, var glad for at kunne vise Brøndby IF frem for sundhedsministeren og partikollegaen:

– Brøndbyernes IFs amatørafdeling gør et stort samfundsmæssigt arbejde i relation til sundheds- og integrationsaspektet. Fodboldskolen inddrager alle aldersgrupper af begge køn samt mennesker fra alle vores 88 kulturer på Vestegnen. Det samfundsmæssige består i, at man her vender de unge fra dragelsen mod gader, bander og ungdomskriminalitet og inddrager dem i stedet i de sociale samvær, som idrætsforeningerne giver dem og naturligheden i, at deltage i foreningslivet livet i gennem. Man har også ansat en integrationsmedarbejder, der aktivt besøger de unge. Det er en vigtig forudsætning for Venstre og mig at synliggøre dette for landets sundhedsminister i praksis, da der ofte kan være langt fra ministerkontorerne til det praktiske liv.

Dermed er sporten i den grad en modvægt mod negative alternativer, understreger Kurt Damsted:

– Netop her på Vestegnen er det vigtigt at give de unge et sundt og integrationsvenligt alternativ til den usunde og integrationsmodstandige bandemiljø, der fastholder de unge i samfundsmodvirkende og udemokratiske livsforhold. Området er også vigtigt for Regionen, da sundhed jo hører til Regionsrådets ansvarsområde.

Tager gerne imod

Brøndby IF var også glade for besøget. Således sagde Sten Lerche, amatørforeningens næstformand og bestyrelsesmedlem i A/S:

– Det betyder altid noget at få besøg af politikere, der er interesseret i det, vi går og laver. I sidste ende er det jo dem, der skal lave lovgivningen, så vi kan få en nemmere hverdag. Derfor er det dejligt, at der bliver vist interesse for foreningsarbejdet som med besøget.

Det glædede således Sten Lerche, at han sammen med Per Nielsen, træner for kvinderens førstehold, og Michael B. Espersen, forretningsfører, kunne vise klubbens bredde frem:

– Det er vigtigt at vise, vi er en meget bred klub med mange andre og vigtige opgaver end bare at lære børn at spille fodbold. Det var det, mødet i dag handlede om – at vi tager et socialt ansvar og er en del af lokalsamfundet. Vi hjælper, hvor vi kan hjælpe og får vist, at vi både er en bredde- og en eliteklub, men at vi er det sammen, og at både bredde og elite hjælper med at løfte de opgaver, der er i et socialt område som Vestegnen.