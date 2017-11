Taekwondomedaljer til Brøndby

DM blev en god oplevelse for Brøndby Taekwondoklub. Foto: Privat

SPORT. Brøndby Taekwondoklub fik flere medaljer med hjem fra DM

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Taekwondoklub tog af sted med syv kæmpere til DM, og det kom der tre nye Danmarksmestre ud af. De tre danske mestre er Adam Jacobsen, Mahtab Rostami og Safiya Jacobsen.

Derudover blev det til sølv til Ismael Jacobsen og Maliha Rasool og bronze til Hussam Sada og Zara Bicen.

Medaljerne glæder træner Josef Jacobsen:

– Jeg er så stolt over dem alle syv. De kæmpede for at få titlen med hjem, med hårdt arbejde, tålmodighed og troen.