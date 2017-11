Tid og sted

Fokus på øjensygdomme VALLENSBÆK. Diabetesforeningen i Vallensbæk sætter onsdag den 15. november kl. 19.00 fokus på øjensygdomme. Specialist i diabetiske øjensygdomme, Ellen Juul fra Steno, kommer og fortæller om diabetiske øjensygdomme og deres behandling. Det foregår på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121 i Vallensbæk. Foreningen byder på gratis kaffe og kage. Alle er velkomne, der er gratis […]

Af Heiner Lützen Ank

Fokus på øjensygdomme

VALLENSBÆK. Diabetesforeningen i Vallensbæk sætter onsdag den 15. november kl. 19.00 fokus på øjensygdomme. Specialist i diabetiske øjensygdomme, Ellen Juul fra Steno, kommer og fortæller om diabetiske øjensygdomme og deres behandling.

Det foregår på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121 i Vallensbæk.

Foreningen byder på gratis kaffe og kage. Alle er velkomne, der er gratis adgang.

Koncert med rørkvartet

BRØNDBY. Søndag 12. november klokken 15.00 kan man høre en rørkvartet i Brøndbyvester Kirke. En rørkvartet er muligvis ligeså sjælden, som den er køn: I hele Nordeuropa mener Danske Rør at være den eneste.

De fire musikere i kvartetten mødtes i 1994. Navnet lå lige for, da obo, klarinet, saxofon og fagot alle er rørbladsblæsere. Så skønt navnet kan lyde lidt VVS – agtigt, er der altså tale om en kammermusikgruppe. Til koncerten vil de mest spille smuk musik af Bach og Grieg, men også andre vemodige kompositioner, der passer til årstiden. Der er gratis adgang til koncerten.

Fra Grønland til Hviderusland

GLOSTRUP. Den nordiske biblioteksuge indledes med en ”skumringstime”, hvor man mandag aften på samme tid, på biblioteker over hele Norden, de baltiske lande og de sidste år også enkelte steder i Hviderusland, læser den samme tekst.

I år er temaet øer i Norden og teksten fra Ulla-Lena Lundbergs bog ”Is”. Ulla-Lena Lundberg er uddannet etnolog og opvokset i skærgårdsmiljøet mellem Finland og Åland og beskriver i bogen et miljø, som er ved at forsvinde.

Det er på Glostrup Bibliotek, mandag 13. november klokken 19.00 og det er gratis.