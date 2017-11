Tid til at finde prismodtagere

Steen Andersen (th), formand for Kulturudvalget, uddeler sidste års Kulturpris til ungegruppen i Ungdomskulturhuset. Nu er det tid til at finde frem til nye prismodtagere. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Frem til 1. januar kan man indstille kandidater til de priser, der uddeles til Brøndbys frivillige ildsjæle og foreninger ved Foreningsfesten Aktiv 2018

Af Heiner Lützen Ank

Hvem får årets Frivilligpris og Kulturpris? Og hvem fortjener at komme med i opløbet til at vinde prisen som Årets idrætsleder?

Det kan Brøndbys borgere og foreninger nu give deres besyv med om, for der er åben for indstillinger til de fem priser.

Priserne vil blive uddelt til Foreningsfesten Aktiv 2018 i Brøndby Hallen den 2. marts 2018, hvor det handler om at hylde de mange gode frivillige kræfter i Brøndbys folkeoplysende og frivillige sociale foreninger.

– Vi debuterede sidste år med stor succes med en flot foreningsfest med prisuddelinger og hyldest af vores frivillige. Jeg er glad for, at Kommunalbestyrelsen efterfølgende har vedtaget, at foreningsfesten skal være en tilbagevendende begivenhed og at den udvides til både at omfatte de folkeoplysende og de frivillige sociale foreninger, siger Kent Max Magelund (S), borgmester. Og der skal uddeles flere priser, fortæller Kent Max Magelund:

– Vi skal i år uddele hele fem priser, samtidig med at vi igen skal hædre årets bedste idrætspræstationer.

Ifølge Kent Max Magelund er det vigtigt, at de lokale borgere hjælper til med at finde ud af, hvem der skal hædres:

– Jeg håber, at vi igen får mange gode indstillinger, både af privatpersoner, foreninger og organisationer, til de fem priser, så vi får nomineret gode lokale og aktive kræfter.

Man kan indstille kandidater frem til den 1. januar på en online formular på brondby.dk/pris.