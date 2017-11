Til kamp mod mobning

Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Børne- og Kulturudvalget

Næsten hver 10. elev i Vallensbæk Kommune oplever at blive mobbet ifølge en undersøgelse fra Børns Vilkår og Trygfonden. Det svarer til at der i gennemsnit sidder to elever i hver klasse, som er ofre for drillerier.

Det er selvsagt ikke acceptabelt. I sidste folketingssamling vedtog vi i Folketinget, at alle grundskoler skal vedtage en anti-mobbestrategi, der sikrer, at forældrene trygt kan sende deres børn i skole.

At dømme efter de henvendelser jeg modtager fra forældre, der oplever, at deres børn er ofre for – til tider endda meget grov mobning – så har det ikke hjulpet endnu.

Det skal vi ikke acceptere. Hvis elever igen og igen chikanerer, forøver vold og optræder voldsomt over for deres kammerater, så skal der findes et andet skoletilbud til mobberne. Hvis skolerne ikke selv er i stand til at løfte opgaven, så må vi fra kommunalbestyrelsens side træde hjælpende til. Jeg vil i hvert fald ikke stiltiende se til, at gennemsnitligt to elever i hver klasse oplever, at man ikke kan komme i skole uden at være angst for at blive chikaneret.

Konsekvens over for mobberne er helt nødvendig, for forudsætningen for at man klarer sig godt i skolen er, at man er tryg, når man går i skole.