To volleysejre

SPORT. I den seneste uge er det blevet til to sejre for Brøndbys volleykvinder

Af Heiner Lützen Ank

November har været en travl måned for Brøndby Volleyball Klubs Volleyliga kvinder.

Ikke mindre end seks kampe har de spillet på 15 dage og i den forgangne uge er det således også blevet til to udebanekampe. Først en Øresundsligakamp mod Svedala tirsdag den 14. november, og fredag den 17. november en Volleyligakamp mod Ikast KFUM.

Begge kampe blev kronet med overbevisende 3-0 sejre.

Svedala er det lavest rangerende hold af de svenske deltagere i Øresundsligaen, og det blev også en komfortabel sejr på 25-7, 25-14 og 25-21.

Fredagens kamp på udebane mod Ikast KFUM blev vundet 25-7, 25-11 og 25-18.

Med sejren sikrede Brøndby sig fortsat status af at være det eneste ubesejrede hold i Volleyligaen.