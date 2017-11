Trænger til nyt flertal

DEBAT. Af Jens Ove Bay, Kandidat for Enhedslisten de Rød-Grønne

Vi trænger til et nyt flertal i Vallensbæks Kommunalbestyrelse.

Det må jeg konstatere efter at have været til valgmøde på rådhuset tirsdag d. 7. november. Her hørte jeg borgmester Henrik Rasmussen sanktionere, at sagsbehandlerne rådgiver borgere til at flytte udenfor kommunen, når de for eksempel bliver skilt eller udsat for andre sociale begivenheder, som sygdom og arbejdsløshed, der ændrer deres økonomi.

Det er tydeligt, at så længe man kan betale til fælleskassen, så er man velkommen som borger, men når man får brug for at trække på fælleskassen, så synes borgmesteren, at det bør man gøre et andet sted.

Det er under al kritik, at borgere, der har betalt til fælleskassen i Vallensbæk Kommune gennem mange år, risikerer, at få at vide, at det er bedst, hvis de flytter ud af kommunen. Hvis den praksis skal stoppes, er det nødvendigt, at vi får brudt De Konservatives flertal.

I Enhedslisten vil vi gøre vores for, at borgerne får en ordentlig behandling, når de får brug for hjælp, af det system, de selv har betalt.

Svar: Flertal giver stabilitet

Af Henrik Rasmussen (C), borgmester i Vallensbæk Kommune

Det er flere steder i verden populært at ryste posen i det politiske landskab og få nye, uprøvede kræfter ved roret. Det har i mine øjne ikke gjort verden til et bedre sted.

I Vallensbæk ved borgerne, hvem der har ansvaret for beslutningerne og dermed også hvem, de skal gå til, når noget ikke fungerer. Et flertal forpligter og må ikke misbruges. Derfor er langt de fleste beslutninger truffet af et bredt flertal i Kommunalbestyrelsen: 121 af 132 for at være præcis.

I Vallensbæk rådgiver sagsbehandlerne ikke borgerne til at flytte ud af kommunen. Når man ønsker sig en bolig, der er større og billigere end det, der findes i Vallensbæk, har man heldigvis sin grundlovssikrede ret til at flytte. Også selvom man for eksempel er ledig. Og i nogle tilfælde kan man få økonomisk hjælp til at komme videre i livet – og selvom man vælger at leve det et andet sted end i Vallensbæk. Og vi kan ikke som kommune bruge borgernes skattepenge på at have tomme boliger stående for det tilfælde, at nogen skulle få brug for dem.