Trafik i Nord

DEBAT. Af Flemming Lystrup, Firkløverparken 50, Vallensbæk

Af Flemming Lystrup, Firkløverparken 50, Vallensbæk

Af

Flemming Lystrup

Firkløverparken 50

Vallensbæk

Endnu engang vil jeg påpege de efterhånden meget belastede trafikale forhold i Vallensbæk Nord eller kommunens udkantsområde.

I knap fire år har vi levet med helt urimelige trafikforhold i området, Firkløverparken-Kløvervænget-Solsikkehusene. Som aktiv i vores beboerbestyrelse har vi gennem Vallensbæk Boligselskab forsøgt at komme i dialog med kommunen, både omkring meget høj hastighed gennem bebyggelsen og nu, ved indflytning af de seneste beboere, en kolossal øget mænge af biler på en vej, som alle vores børn skal cykle på når de skal i skole.

Kommunens tiltag har et par gange været en trafikmåling og intet er fortaget, vores fortorve er ødelagt af mange lastbiler og gravemaskiner, så det ikke er muligt at færdes i kørestol eller med barnevogne.

Man burde tænke på alternative udkørsler fra området, så de ca. 60 handicapbusser og vel 250 privatbiler, ikke skal ud af det samme lyskryds hver morgen, Der kunne sagtens laves en ekstra udkørsel gennem Blomsterengen, så ville det hele blive lidt fordelt til Vallensbæk Torvevej.

Vi er ikke nødt at vente på et trafikoffer, men det slipper vi desværre nok ikke for, hvis ikke der sker noget med forholdene. I starten af september blev en lille dreng ramt af en varevogn, heldigvis skete der ikke noget, men alle var meget rystede.