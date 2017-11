Piet Papageorge, John Engelhardt og Troels Lund Poulsen besøgte Kopenhagen Fur. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Tirsdag var Troels Lund Poulsen på besøg på Kopenhagen Fur for at tale om, hvad der giver vækst lokalt

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag var beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) på besøg i Glostrup, hvor han, sammen med borgmester John Engelhardt (V), og formand for Vækst og Beskæftigelsesudvalget, Piet Papageorge (V), blev vist rundt på Kopenhagen Fur.

– Glostrup er jo kendt for mange arbejdspladser og ministeren er interesseret i hvad det er, som rykker og giver vækst. Kopenhagen Fur er netop sådan en virksomhed, som også har stor betydning som lokal arbejdsplads for mange ufaglærte, siger John Engelhardt.

Han fortalte ministeren, at det går godt i Glostrup.

– Vi drøftede på besøget både beskæftigelse på virksomheden og i Glostrup Kommune i almindelighed. Kopenhagen Fur er i god vækst og der er kommet over 100 nye medarbejdere på det sidste. Vi drøftede der ud over de tiltag, som Glostrup Kommune har gang i for at sætte yderligere tryk på, for at få de sidste ledige ud på arbejdsmarkedet. Vi kunne med en vis stolthed fortælle ministeren, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 20% det sidste år, svarende til 60 personer, siger han.