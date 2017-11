Værdig ældrepleje

DEBAT. Af Flemming Ørhem, Dansk Folkeparti, medlem af kommunalbestyrelsen

På daginstitutionsområdet har kommunen ansvaret for børnene 8 timer om dagen 5 dage om ugen, og sker der noget, der ikke er planlagt, står en mindre hær af forældre, papforældre, bedsteforældre og venner og bekendte klar til at træde til.

På ældreinstitutionsområdet har kommunen ansvaret for beboerne 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, og sker der noget, der ikke er planlagt, er der ofte kun et beskedent – eller slet intet bagland at trække på.

Måske bor (eneste) pårørende meget langt væk.

Ingen behøver være i tvivl om, at Dansk Folkeparti fortsat vil arbejde på at gøre ældreplejen i Glostrup bedre.

Vi ønsker at tilføre flere varme hænder, så enhver situation kan håndteres værdigt.

Alle skal kunne være sikre på en værdig alderdom her i Glostrup.