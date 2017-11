Valgdebat i Glostrup: Om skole, bymidte, ældre …

Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. Onsdag aften var der valgdebat i Glostrup Bio mellem alle partier. Folk fra salen stillede spørgsmål til både små og store temaer i valgkampen

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag aften inviterede Folkebladet i samarbejde med Glostrup Bio til valgdebat i biografen. Omkring 130 gæster var kommet for at høre kandidater fra de 11 partier præsentere egne holdninger og efterfølgende svare på spørgsmål fra salen. Der var selvfølgelig mange partisoldater – medlemmer af partierne, der kom for at bakke op om deres spidskandidat. Men der var også mange borgere, der ikke er politisk aktive, og var i tvivl om, hvem de skulle stemme på.

Derudover var der fint besøg fra Glostrups venskabsby i Sverige, Landskrona. Herfra kom Torkild Strandberg, der har den stilling, der bedst kan oversættes til borgmester. Han var i Glostrup for at se, hvordan valgkampen i Danmark fungerer.

– Det er de samme spørgsmål, det er de samme synspunkter fra de forskellige partier. Vi er to nabolande, og vi er temmelig ens. Det er de traditionelle emner som skole. Det der er lidt mærkeligt, er, at der ikke er nogen, der spørger til, hvordan man får penge i kassen, men kun, hvordan man bruger pengene, siger han.

I Sverige repræsenterer han partiet Liberalerna, der svarer til Venstre i Danmark.

Skolen i fokus

Et af de helt store emner i denne valgkamp er Glostrup Skole. Det første spørgsmål til skolen kom fra Malene på 13, der tidligere har gået på Nordvangskolen. Hun spurgte:

– Jeg har oplevet rigtig mange gange, at lærere bliver syge eller går på barsel, og vi får forskellige vikarer, og så lærer vi ikke noget. Er det noget, der er fokus på?

Flere politikere svarede, at der skal flere lektioner med to lærere, så hvis den ene bliver syg, så er der stadig en lærer, der kender eleverne, tilbage.

– Jeg kan sagtens genkende, det du siger, jeg har selv haft to drenge på Nordvangskolen. Vi går også ind for færre elever i klasserne og to voksne, så de kan supplere hinanden, sagde Palle Laustrup (SF).

Dan Kornbek Christiansen (K) sagde også, at der skal mere fokus på sygefraværet, der har været rigtig højt i Glostrup.

– Som familiefar, er det også noget, der kommer forbi mig. Tolærerordning kan være en del af det. Vi kan også stille større krav til de vikarer vi rekrutterer. Vi kan også nedbringe sygefravær og det fravær, der skyldes møder. Halvdelen af alt fravær skyldes at lærerne deltager i møder. Vores ønske er, at man ligger møderne, når eleverne er gået i klub. Lærerne må undervise eleverne, når de er der, og så deltage i andet efter skoletid, sagde han.

West High

Det mest debatterede emne på skoleområdet, og måske i hele valgkampen er forslaget om at gøre Vestervangskolen til en ren udskolingsskole. Det var også et centralt emne i biografen, hvor omkring tyve minutter gik med at debattere forslaget. Det var udelukkende John Engelhardt (V), der talte for forslaget.

– Det er ikke noget, der er nemt, og det er ikke noget, der kommer til at ske fra den ene dag til den anden, sagde han.

Han sagde også, at han kunne se både fordele og ulemper ved forslaget, men at det var fordelene, der vejede højest for ham.

– De unge står ikke i den situation, om de skal vælge efter lyst eller efter det sociale. Derudover er der mulighed for at lave et ungdomsmiljø. Hvis man ligger det på Vestervangskolen, så kan man løse den udfordring vi har, nemlig at på Vestervangskolen er der rigtig mange børn, med anden etnisk baggrund. Det er et faktum, vi er nødt til at forholde os til, hvis vi skal integrere nogle mennesker, sagde han om fordelene.

– Nogle af de små vil få en længere skolevej. Der skal være bustransport rundt i kommunen til de børn, der har brug for det, sagde han om ulemperne.

Modstand

Lisa Ward (S) er imod forslaget om West High.

– Jeg synes, der er flere ulemper. Vi løser et etnisk problem, ja vi tvinger alle børn i Vestervangskvarteret til at skulle busses væk. Børn fra 3. til 6. klasse skal selv krydse Hovedvejen eller Ringvejen. Som børnefamilie skal man også trygt kunne flytte ind i Vestervangskvarteret, sagde hun.

Hun mente, at man i stedet skulle vente og se, hvad resultatet bliver af visionsdagen for Glostrup Skole, der blev afholdt for halvanden måned siden.

Morten Bybjerg Nygaard fra Alternativet ville heller ikke ligge stemmer til en udskolingsskole.

– Vi mener ikke, det er tid til det nu. Vi synes hellere, man skulle satse på at skabe ungemiljøer i klubber, som børnene kan komme i efter skole, sagde han.

Det vil Det Konservative Folkeparti heller ikke.

– Det her er en kanin, der skal puttes ned i hatten igen. En udskolingsskole på Vestervang bliver ikke med konservative stemmer, sagde Dan Kornbek Christiansen.

Palle Laustrup (SF) mente, at forslaget kom for at dække over, at skolen ikke har opnået de resultater, der blev lovet, da skolen blev dannet for seks år siden.

– Dengang lovede flertalsgruppen, at Glostrup Skole kom i top ti. Så vidt jeg ved, så ligger den under midten. Alle ledere har forladt skolen, mange skolelærere har forladt skolen, vi har et højt sygefravær. Er det for at glemme alt det, der ikke er så godt på Glostrup Skole?, spurgte han.

Flemming Ørhem (DF) ville ikke ligge klar afstand til forslaget.

– Vi i Dansk Folkeparti er meget kede af, at det er forslag er blevet kastet ud lige nu. Vi synes, at omstrukturere på Glostrup Skole lige nu er en meget alvorlig sag. Den fortjener mere end tre ugers valgkamp. Vi afventer, at skolen samler op på de input, der kom på visionsdagen. Dansk Folkeparti er ikke afvisende overfor en samlet udskoling, men vi kan heller ikke sidde og sige, vi går ind for det, sagde han.

Martin Jensen fra Radikale Venstre ville følge forældrenes holdning.

– Jeg synes ikke, man skal trække noget ned over hovedet på folk. Man skal snakke med forældrene og høre, hvad de synes, og sørge for, at de er med på idéen, sagde han.

Samme holdning havde Jenny Stockfleth Simelev fra Nye Borgerlige. Hun talte for en decideret afstemning blandt forældrene.

Mange emner

Generelt var det en to timer lang debat, hvor politikere og spørgere kom omkring rigtig mange emner.

Der var et spørgsmål til bymidten, og hvorfor politikerne primært fokuserer på udvikling der og ikke i for eksempel Hvissinge. Her talte John Engelhardt og Dan Kornbek Christiansen om udvikling i Hvissinge. Sidstnævnte mener, der skal bygges et sundhedshus i Hvissinge.

Der var også flere spørgsmål til behandlingen af ældre, om kvalitetsstandarderne bliver overholdt af hjemmehjælpen, og om lægemangel i Glostrup, hvor alle læger lige nu har lukket for tilgang af nye patienter.