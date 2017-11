Valgdebat i Vallensbæk: Burde der tales mere om tryghed end utryghed?

Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Ved tirsdagens valgdebat i Vallensbæk var spørgsmålet om tryghed et væsentligt tema

Af Heiner Lützen Ank

Folkebladet havde tirsdag den 7. november inviteret til valgdebat på Rådhuset i Vallensbæk.

En invitation cirka 60 personer, udover en repræsentant fra hver af de otte partier, der stiller op ved valget, havde taget imod.

Allerede det første spørgsmål fra tilhørerne stillede skarpt på et af de temaer, der fylder meget i den lokale debat i Vallensbæk, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt man kan føle sig tryg:

– Er det min opgave som borger at sørge for, at der ikke bliver solgt narkotiske stoffer?

Et godt spørgsmål ifølge Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti:

– Vi har foreslået at man henter inspiration i Gladsaxe, hvor man lokalt har oprettet et vagtkorps. Det kan måske lyde lidt voldsomt. Men vi har brug for for at skabe større tryghed for borgerne. Det er nemlig sådan, at når dem, der står og sælger nede på Stationstorvet opdager at der er blevet sat videoovervågning op, så flytter de til et andet sted. Sådan et vagtværn kan følge med problemet.

Søren Wiborg fra Socialdemokratiet mente, at man naturligvis som borger skal overveje konsekvenserne, hvis man melder til politiet, når man har oplevet noget kriminelt. Men mente dog samtidig, at en løsning af problemet er en fælles opgave:

– Det er altså også vigtigt, at man som borger tager noget ansvar her.

Desuden mente Søren Wiborg, at man bør have øje for perspektiverne:

– Jeg ved godt, der foregår noget utryghedsskabende derude. Men Vallensbæk er altså et trygt sted. Vi skal ikke tale trygheden ned. Og det er altså en politiopgave at skabe tryghed, og ifølge Vestegnens Politi er Vallensbæk Kommune den mest trygge på Vestegnen. Det skal vi holde fast i.

Borgerne har ansvar

Ligesom Søren Wiborg mente Jens A. Dahmani fra Radikale Venstre, at trygheden også er borgernes ansvar:

– Når jeg på Facebook har set, at der har været tale om en episode, har jeg nogle gange ringet til politiet for at høre, hvorvidt de har hørt noget. Det har de ikke altid. Så jeg er helt på linje med Søren, selvfølgelig skal man tænke sig om, men det er altså et fælles ansvar det her. Vi skal passe på med, hvad de sociale medier kan skabe. Jeg er tilhænger af, at vi ikke taler trygheden ned. I forhold til et vagtværn, så er det altså en dansk værdi, at det er politiet, der står for det.

Niels Jørgensen fra Venstre mente også, at temaet var væsentlig. Men mente, at der mangler et grundlag at debattere ud fra:

– Har vi overhovedet et overblik over, hvor mange episoder, vi taler om? Hvor mange overfald der er sket? Og hvor mange gange folk mener, de følger sig utrygge? Jeg tænker, at problemet har været det samme i mange år, og spørgsmålet er måske, om der er konsekvens nok for de unge, når de står og handler.

Der er et lokalt marked

For Jesper Gehrke fra Enhedslisten var sagen klar i forhold til et lokalt vagtværn:

– Det er politiets opgave. Men de har travlt med at vogte ved grænsen og bekæmpe bandekriminalitet. Så er det jo klart, at de ikke har tid til at være her i Vallensbæk. Private vagtværn er et skråplan. Desuden er det et skråplan at blande det sammen med to-sprogethed. For hvis der ikke var et marked for det her i Vallensbæk, så ville de ikke være her. Så der må være andre end de to-sprogede, der er med til at udgøre markedet.

Henrik Rasmussen, borgmester, fra de Konservative mente, at det væsentlige spørgsmål var, hvad man gør lokalt:

– Vi gør noget lokalt. Det er det afgørende. Derfor har vi også været i dialog med politiet om, hvad vi kan gøre. Vi har også gadeteam ude, der har styr på, om det er unge mennesker, vi kender. De unge mennesker, der kommer fra Vallensbæk har vi 100 procent styr på. Vi er også hjemme og tale med forældrene. Vi må bare konstatere, at nogle af de unge mennesker, der står derude, bor ikke i kommunen. Så vi har ingen sanktionsmuligheder. Og så skal det også siges, at vi er meget afhængige af, at den enkelte borger melder, hvis de ser noget.

Desuden deltog Shila Heiberg fra Socialistisk Folkeparti i paneldebatten.