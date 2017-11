Venstre har ambitioner på skoleområdet

DEBAT. Af Marlene Frandsen, Stisager 18, 2600 Glostrup

Af Marlene Frandsen, Stisager 18, 2600 Glostrup

Folkeskolen i Glostrup må ikke stå stille, det kan vi vist alle blive enige om. Vi har i Venstre store ambitioner om at udvikle vores alle sammens folkeskole. Det betyder både færre elever i klasserne end i dag, bedre fysiske rammer og en vision om en samlet udskoling.

Skoleområdet betyder rigtig meget for mange, det vækker mange følelser, og det har vi stor respekt for, vi er på ingen måde magtfuldkomne. Hvis man som forældre eller elever alligevel, af den ene eller anden grund, ikke kan se sig selv i folkeskolen, skal der være et reelt og godt alternativ.

Derfor vil vi med den anden hånd sikre muligheden for, at der kan etableres en privat- eller friskole i Glostrup. Når vi siger frit valg, så mener vi det.

En privat- eller friskole har ifølge Lov om friskoler og private grundskoler mulighed for at tilbyde en undervisning, der er i overensstemmelse med skolens egen overbevisning. Undervisningen skal blot stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. En privat- eller friskole vil efter min mening netop sikre mangfoldige skoleformer og muligheden for familier til at vælge lige netop den skoleform og den type undervisning, som passer til deres værdier og livssyn.

I Venstre bakker vi op om skoler der er kendetegnet ved frisind, forpligtende fællesskab og nysgerrighed, og som bidrager til et demokratisk samfund