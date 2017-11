Vestforbrænding indviede nyt undervisningsmiljø

Formidlingscentrets Mads Kring fortæller ministeren om principperne for affaldssortering. Foto: Daniel Carl Hennings

GLOSTRUP. Torsdag indviede Vestforbrænding det interaktive undervisningsmiljø, PowerLab

Af Jesper Ernst Henriksen

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, indviede sammen med Vestforbrændings bestyrelsesformand, Ole Bondo Christensen, og en skoleklasse fra Glostrup Kommune, Vestforbrændings nye undervisningsmiljø, PowerLab.

Undervisning er nemlig vigtig for Vestforbrænding, siger Allan Laumann, chef for I/S Vestforbrændings formidlingscenter.

– Hvert år servicerer vi vores 19 ejerkommuner med undervisningsforløb og informationsmaterialer. Vi har over 20.000 besøgende om året med vidt forskellige forudsætninger og viden om energi, affald, cirkulær økonomi og genanvendelse. Med PowerLab løfter vi igen niveauet for formidling – denne gang med et interaktivt undervisningsmiljø, som retter sig direkte mod skolernes fællesfaglige naturfagseksamen. Tilmed rummer det både elementer af underholdning og samfunds-perspektiv, siger han.

Vestforbrændings mål

Vestforbrænding rummer nu hele fire undervisningsmiljøer for skoleelever i forskellige aldre. SkraldElev, Gl. Kontrolrum, WasteLab og PowerLab. Målet for formidling og uddannelse i håndteringen af affald er at gøre yngre generationer – og meget gerne også deres forældre – bevidste om, at affald er en ressource, som kan genanvendes og indgå i vores hverdag som grøn energi i form af varme og el.

I PowerLab sker det ved forskellige opstillinger og øvelser, hvor eleverne arbejder med affaldet og selv tager stilling til sortering og optimering for derefter at sætte en energiproduktion i gang. Efter øvelserne gennemfører eleverne et spil, hvor de skal styre sammenhængende mellem en by og dets forbrændingsanlæg. Kan man udnytte overskudsvarme? Og hvordan gør man det på den mest bæredygtige måde?