Veteranpolitik i Glostrup, en korrektion

Af Torben Martinsen (V), Kandidat til KV 17, Officer og veteran

Det er rigtigt at en veteranpolitik er ved at blive udarbejdet.

Men det er ikke rigtigt, som det blev antydet i Folkebladet i sidste uge, at kun Dansk Folkeparti står bag. Venstre har helhjertet støttet en veteranpolitik med en veterankoordinator som én indgang til de veteraner, som må have brug for hjælp.

Derfor har borgmester John Engelhardt initieret en mindre pulje, som kan anvendes til særlige formål indtil veteranpolitikken er på plads.

Det er ligeledes heller ikke rigtigt, at kun Dansk Folkeparti står bag veteranbudgettet på 250.000 kr. i 2018. Her har Venstre sandelig været med.

Det forventes, at et udkast til en veteranpolitik vil blive fremlagt for kommunalbestyrelsen inden jul.

I øvrigt er der to officerer blandt Venstres 19 kandidater til KV 17.

Venstre mener, at det er afgørende, at veteraner anerkendes og respekteres for den meget vigtige indsats, som de har ydet for det danske samfund. Og kommunens kommende veterankoordinator skal være opmærksom på de særlige forhold, som for eksempel en veteran med PTSD kan have med at skulle henvende sig til kommunen.

Glostrup har 107 registrerede veteraner, heraf arbejder 24 stadig i forsvaret.