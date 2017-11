Vi har behov for en stærk stemme i regionen

DEBAT. Af Ricki Vejsmose, regionsrådskandidat for Venstre i Glostrup

Når vi om lidt går til stemmeurnerne, så skal vi også vælge til regionsrådet. I den forgange valgperiode har vi set sengelukninger i stedet for justeringer af de administrative budgetter. Vi har oveni hørt om en række udfordringer, såsom akuttelefonen 1813, regionens bundplacering i overholdelse af behandlingsgarantier og sundhedsplatformen.

Udfordringer, som kræver politisk ledelse, forandring og prioritering. Derudover har vi i Brøndby og Glostrup helt særlige udfordringer. Vores befolkningstæthed er høj og vores befolkningssammensætning er anderledes end i den nordligste del af regionen. Vores befolkningssammensætning rammes hyppigere af blandt andet diabetes II, kræft og multisygdomme.

Sygdomsområder, der i takt med indførelsen af de store supersygehuse, vil kræve mere af vores nære sundhedsvæsen, men vi bliver også udfordret, da vi ser en smittende tendens fra vores nærmeste nabokommuner med mangel på privatpraktiserende læger.

Udfordringen kan ikke løses henover natten, så tilflyttere har udsigt til ikke at kunne få egen læge i lokalområdet og andre kan risikere at må tage sig til takke med en, som de helst havde set udskiftet. Med en forventet befolkningstilvækst, så vil udfordringen tilsvarende vokse.

Når det nære sundhedsvæsen i fremtiden skal stå for den direkte opfølgning efter et kortvarigt hospitalsophold, så vil der blive tale om et reelt problem. Skal det ændres, så vil det kræve mere politisk vilje end vi har set hidtil. Vi får derfor brug for stærke lokale stemmer i Region Hovedstaden, så vi undgår et regionalt a- og b-hold.