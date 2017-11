Vi skal tale Brøndby op

DEBAT. Af Hajg Zanazanian, KB medlem, nr. fem, liste A

Brøndby er en dejlig by, og her er trygt at bo. Vi har næsten alt, hvad vi skal bruge. En god strand, flotte grønne områder, gode transportmuligheder. Daginstitutionerne fungerer, skolevæsnet er i en positiv udvikling, foreningslivet er unikt, erhvervslivet vækster og vi har gode rammer for vores ældre medborgere og meget mere.

Det er det, jeg hører, når jeg har været i dialog med borgerne. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig stadig nogle udfordringer, som vi har fokus på og som vi tager seriøst.

Flere af de andre partier har en stærk træng til ikke at tale Brøndby op, men derimod tale Brøndby ned. Det, mener jeg, er skadeligt for vores by. Ikke blot er det forkert, men det skaber en masse unødig utryghed og bidrager til den stigmatisering, som nogle folk og medier især udenfor kommunen har skabt i årevis. Vi har et specielt fællesskab her i byen. Jeg arbejder for fællesskab. Det bør flere andre politiske partier også gøre. Vi skal tale og arbejde Brøndby op.