Vi undersøger mulighederne

Af Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk

Som svar på et læserbrev af Flemming Lystrup i sidste uges udgave af Folkebladet, kan jeg sige: Vi foretager løbende målinger af bilernes hastighed ved Firkløverparken/Kløvervængerne/Solsikkehusene, og vi oplever ikke, at hastigheden er for høj i forhold til den gældende hastighedsbegrænsning. Vi vil overveje, om vi for eksempel kan sætte hastigheden ned eller lave andre tiltag, der kan øge trafiksikkerheden i området, når hele området er udbygget.

Det er desuden muligt, at vi skal overveje alternative udkørsler fra området – det vil vi gerne kigge på.