Vildt basket-resultat

100 - 2 er et meget usædvanligt resultat i basketball. Foto: Daniel Christiansen

SPORT. 100 - 2 stod måltavlen på, efter Glostrup Baskets piger i forrige weekend spillede kamp på hjemmebane. Resultatet giver oprykning

Af Jesper Ernst Henriksen

Forrige weekend tog Glostrup Baskets u14 pigehold imod Køge. Pigerne har fået ny træner, Daniel Christiansen, og han har arbejdet med ny spillestil med pigerne, der nu spiller helbanepres. Det har giver gode resultater. De har blæst næsten alle deres modstandere ud af banen med mindst 20-30 point i hver kamp. De har vundet seks kampe i Grand Prix og tabt en. På grund af de gode resultater rykker pigerne en række op.

Der var ti piger med på holdet, heraf tre U12 piger, og da træneren så, at sejren ville blive nem, sørgede han for at give alle spilletid.

– Samtlige piger fik scoret point og fik en masse rebounds i angreb og forsvar, siger Daniel Christiansen.

Ifølge ham fungerede alt det, som pigerne har arbejdet på til træning tre gange om ugen de seneste tre måneder.

– Alle de ting vi har arbejdet på siden dag et, kom til udtryk i kampen mod Køge, især på grund af forsvaret, siger han.