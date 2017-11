Vinteråbne søndage i kulturhusene

Der var naturligvis åben i Kulturhuset Brønden på Kulturnatten. Hen over vinteren har Brønden og Kilden udvidet åbningstiden om søndagen. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Hen over vinteren holder kulturhusene Kilden og Brøndby ekstra åben om søndagen

Af Heiner Lützen Ank

Fra oktober til marts vil kulturhusene Brønden og Kilden have åbent én søndag hver måned i tidsrummet kl. 11-15.

Her vil der være aktiviteter for store og små, filmvisninger, foredrag, workshops, åben for udlån med mere.

Næste gang er den 5. november i Brønden, hvor der er to koncerter for børn og dokumentarfilm med foredrag. Den 3. december byder Brønden på Juleworkshop og Kilden viser juleteater Nissedrys den 17. december.

Læs mere om aktiviteterne på www.oplevbrondby.dk. Der er selvfølgelig gratis adgang til kulturhusene, men enkelte aktiviteter kræver billet.