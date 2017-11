Virksomheder blev hædret for at tage socialt ansvar

Frandsen El, Leif M. Jensen og Autohuset Glostrup fik CSR diplomer overrakt af Piet Papageorge. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Tre virksomheder fik i år Glostrup Kommunes CSR diplom for at tage et socialt ansvar og hjælpe med at ansætte mennesker udenfor arbejdsmarkedet

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag uddelte Glostrup Kommune sine CSR diplomer. CSR står for Corporate Social Responsibility, eller virksomhedens sociale ansvar, og det var netop, hvad de tre hædrede virksomheder havde gjort på hver sin måde.

– Det er et forsøg på, at vi som kommune gerne vil sige tusind tak for hjælpen til de virksomheder, der tager et socialt ansvar og hjælper enten med lærlinge, med flexjob, praktikker og så videre. Den hjælp I giver, er fuldstændig uvurderlig i forhold til at vi kan lykkedes med at få vores svage borgere ud, til at uddanne fremtidens arbejdskraft, som I også selv får brug for, sagde Piet Papageorge (V), formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

De tre modtagere i år var Autohuset Glostrup, Frandsen El og Leif M. Jensen.

Fra Autohuset Glostrup fortæller ejendomsadministrator Thomas Larsen, at det også har givet virksomheden noget igen at tage et socialt ansvar.

– Det startede som en succes. Vi ansatte vores første i flexjob for otte år siden. Hvis vi hjælper dem, med de særlige behov, så hjælper de også os. De er noget mere loyale end andre ansatte. Vi har haft ansatte, som vi har startet med at ansætte på særlige vilkår, som nu ikke har haft en sygedag i seks år, siger han.