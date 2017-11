Visioner eller luftkasteller?

DEBAT. Af Steen W. Nielsen, Østervang 10, Brøndbyvester

Som borger og samtidig foreningsformand i en grundejerforening i Brøndbyvester er det altid rart at vide, at vore lokalpolitikere er visionære.

Det kom naturligvis i høj grad til udtryk på det af Folkebladet arrangerede vælgermøde for Brøndby.

Brøndbyvester som bydel står som bekendt til store fremtidige forandringer, hvor man bl.a. politisk ser et stort vækstpotentiale her.

Herunder en kommende letbane, hvor der kun mangler resultatet af udbudsrunde, en udvikling af Kirkebjerg erhvervsområde og tilstødende nærområder med vægt på ejerboliger og ressourcestærke borgere via private investorer, hvor Glostrup kommune allerede er i gang, udvikling af sportsbyen syd for rådhuset samt et nyt plejehjem for Brøndbyvester til afløsning for Gildhøjhjemmet.

Alt naturligvis krydret med bedre ældrepleje, skoler, vejnet, offentlig trafik og igen kombineret med mere nærdemokrati og grønne løsninger.

Jeg anerkender naturligvis, at Brøndby på flere områder står med nogle udfordringer i fremtiden, hvorefter nogle af visionerne bliver eller skal gennemføres under en eller anden form.

Imidlertid bør dette ske med langt mere direkte og tidligere transparent inddragelse af berørte nærområder end hidtil, og ikke kun være vækstbaseret med lovpligtige offentlige høringer som eneste demokrativalg.

Store og betydende visioner for områder bør ikke kun være baseret på ideologi, snævre vælgergrupper eller nu og her muligheder.

Med de nuværende politiske visioner og kendte byggeønsker ser jeg umiddelbart en Brøndby-fremtid, som en potentielt tilsandet bebygget udørk med totalt sammenvoksede bydele, hvor eneste tilbageværende grønne oaser er den tilbageværende Brøndbyskov og de grønne kunstgræsbaner omkring Brøndby Stadion.

Samtidig et Brøndby, hvor ingen nuværende borgere formentlig har lyst eller råd til at bo i.