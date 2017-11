Voxpop: Hvad synes du om forslaget om West High?

GLOSTRUP. I sidst uge skrev Folkebladet, at Venstre har foreslået, at Vestervangskolen skal være en ren udskolingsskole under navnet West High. Fredag spurgte Folkebladet elever og forældre på Vestervang, hvad de mener om forslaget

Af Jesper Ernst Henriksen

Jeg synes det er en god idé, jeg synes der er for mange små børn på skolen lige nu. Jeg har mange flere venner her i forhold til de andre afdelinger på Glostrup Skole, så jeg valgte at blive her. Jeg ville egentlig hellere have haft en anden udskolingslinje.

– Trine Deleon 7. klasse

Jeg tænker det er en dårlig idé. Jeg har en datter i gruppeordning. For hende vil det være en stor forandring at skulle flytte til en anden skole. Børnene i gruppeordningerne har brug for struktur og forudsigelighed, så for os vil det være en forandring, vi ikke har brug for.

– Christian Nymark Jacobsen

Det synes jeg er en dårlig idé, primært på grund af transport til og fra skole. Til Nordvang skal man krydse en større vej. Børnene her fra Vestervang skal først rykkes den ene vej og så senere tilbage igen, det er bedre, hvis de bare kan fortsætte samme sted. Hvis det var en af de andre skoler, ville jeg måske være for det.

– Peter Hvilsom

Det er en god idé, så er der mange flere at snakke med. Jeg har altid gået her på Vestervang. Jeg kunne godt lide den linje, der blev udbudt her, så jeg blev på skolen.

– Geni Aliu, 8. klasse