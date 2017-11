Vulkansk energi på væggene

Billeder som disse bliver udstillet i Glostrup Fritidscenter. Foto: Maleri: Charlotte Bjørlig

GLOSTRUP. Der er glødende varme farver og fortællinger at gå på opdagelse i, når billedkunstner Charlotte Bjørlig i december måned udstiller i Glostrup fritidscenter

Af Jesper Ernst Henriksen

Karakteristisk for Charlotte Bjørlig er hendes motivverden med mennesker i abstrakte landskaber. Nogle af malerierne er mixed media, hvor der er arbejdet i flere lag med blandt andet spartelmasse, gamle bogsider, avis og i enkelte malerier også bladguld. På den måde ligger der fragmenter af både kultur og sprog og blander sig i fortællingerne. Selvom malerierne er flertydige, fornemmer man at temaer som tid er centralt, men også naturen spiller en afgørende rolle – og det gælder både den indre og den ydre natur.

Kirsten Marie Hedeland, skribent ved Kunstavisen, skrev om Charlottes malerier, at de ”oser af vulkansk energi og sydlandsk stemning.”

Der er fernisering lørdag den 2. december. Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen. Der vil være musik af Nobert Susemihl’s Joyful Gumbo.