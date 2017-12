60 kontanthjælpsmodtagere er kommet videre

GLOSTRUP. På bare et år har Glostrup Kommune fået reduceret antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 60 personer. Det svarer til et fald på cirka 20%

Af Jesper Ernst Henriksen

Jobcenter Glostrup har haft succes med at reducere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

En samlet kommunalbestyrelse har i Glostrup valgt at investere i indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som generelt er kendetegnet ved at have nogle udfordringer i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig deltager kommunen også i STAR projektet Særligt Tilrettelagt Virksomhedsindsats (STV).

Både investeringen og STAR-projektet tilfører midler til indsatsen i Jobcenteret i en 2-årig periode i 2017/2018. Det har betydet, at det har været muligt at ansætte flere medarbejdere til at hjælpe borgerne videre fra kontanthjælpssystemet, og Jobcenteret arbejder nu med et langt større fokus på arbejdsmarkedet – også overfor de borgere, som har svært ved at få lirket døren til jobmarkedet op.

Det har betydet, at Glostrup på bare et år har reduceret antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 60 personer, som svarer til et fald på cirka 20%. Nogle borgere har fået en afklaring på deres sag og er eksempelvis blevet bevilget fleksjob eller førtidspension. Men der er også flere borgere end tidligere, som helt er kommet ud af det kommunale system og er blevet selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

– Jeg er glad for, at kommunalbestyrelsen har valgt at investere i indsatsen. Jeg synes, det er den rigtige vej at gå, og det har allerede skabt resultater. Samtidig håber jeg, at hele den igangværende afbureaukratiseringsproces i forhold til beskæftigelsesområdet kan give os endnu bedre mulighed for at gøre en positiv forskel for de ledige, siger Lise Friis, leder i Beskæftigelses- og Integrationsafdelingen i Glostrup Kommune.

Fælles for den samlede indsats er, at investeringen og STV-projektet har skabt bedre tid til arbejdet med de borgere, som har brug for mere hjælp, og at det derved har været muligt at fokusere på en individuelt tilpasset og meningsskabende indsats overfor og sammen med kommunens borgere, og hvor den enkelte borgers muligheder for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet hele tiden er i centrum.