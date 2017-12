Årets første udstilling i kunstforeningen

Den 9. januar er der nytårskur i Brøndby Kunstforening. Her er der samtidig fernisering på en udstilling med grafiske værker, blandt andet af Lars Holbroe. Foto: Illustration: Lars Holbroe

BRØNDBY. Den 9. januar er der fernisering på årets første udstilling i Brøndby Kunstforening

Af Heiner Lützen Ank

Når Brøndby Kunstforening den 9. januar holder fernisering på årets første udstilling, er det en helt særlig udstilling.

Udstillingen er nemlig kommet i stand igennem et samarbejde med Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, Grafisk Værksted, Næstved.

Grafisk Værksted anvendes af kunstnere, som arbejder professionelt og seriøst med grafiske teknikker på et kvalitativt højt niveau. Kunstnerne kan i fred og ro arbejde og eksperimentere med teknikkerne og i visse tilfælde, med indkaldt ekspertbistand, dygtiggøre sig indenfor de nyeste grafiske landvindinger.

I tidens løb har gæstekunstnere fra ind- og udland, som led i værkstedets Artists in Residence-program, haft mulighed for at bo og arbejde i kortere eller længere tid på værkstedet, hvilket har været til stor inspiration for de tilknyttede kunstnere.

Det er nogle af disse værker, udstillingen i Brøndby Kunstforening viser.

Ferniseringen finder sted ved Brøndby Kunstforenings nytårskur tirsdag den 9. januar kl. 17.30 i Kulturhuset Kilden, hvor man blandt andet kan høre et par numre fra Brøndby Musik- og Brøndby Ungdomsskoles Musical Footloose.

Alle er velkomne.