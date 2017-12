Alexander Zorniger: Hvor ellers har klubben og byen samme logo?

Alexander Zorniger er glad for fansene her på Brøndby Stadion. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Alexander Zorniger har været cheftræner i Brøndby i halvandet år. Folkebladet har talt med ham om forholdet til klubben, fansene og til den omkringliggende by

Af Jesper Ernst Henriksen

I løbet af de halvandet år, Alexander Zorniger har været cheftræner i Brøndby er det gået støt og roligt frem rent sportsligt, men han er også kommet tættere på Brøndby-ånden. Det, der gør Brøndby til noget særligt.

– Der er mange mennesker her på stadion som ser frem til weekenden, til at komme ud og se holdet spille, uanset om de spiller ude eller hjemme. Det føles som om at forholdet mellem klubben og byen er helt specielt. Når jeg kommer fra motorvejen kører jeg forbi genbrugspladsen. Der kan man se byens våbenskjold, der går igen i klubbens logo. Jeg kender ikke nogen andre klubber, hvor det er sådan. Det siger meget om klubben og de mennesker, der bor her i byen, siger han.

Han er også glad for de grønne omgivelser i kommunen, hvor man ofte kan støde på spillere fra Superligaholdet, der er i gang med den fysiske træning.

– Især i optakten til sæsonen bruger vi skoven. Der er mulighed for løbe med spillerne. Vi var nede ved stranden en enkelt gang sidste år for at se noget andet, siger han.



Fans til det 90. minut

En anden ting, der ofte bliver fremhævet, er Brøndbys loyale fans. Alexander Zoringer var ude og tale med fansene, da de stod i en time lang kø for at købebilletter til pokalfinalen.

– Jeg havde en time fri, og jeg tænkte, det ville være en god ide at gå forbi tale med fans. De fleste mennesker er rigtig venlige og bliver glade, når jeg taler med dem eller giver dem autografer, siger han.

Han er også ofte nede at fejre en sejr med fansene efter kampene.

– Forholdet mellem fans og holdet og mig er meget tæt. Jeg fisker ikke efter komplimenter. Jeg ville aldrig gå ned til fansene og sige hey, lad os fejre det her. Hvis vi taber, er de også sure på mig. Hvis der er grund til at fejre noget sammen, så gør vi det. Det, der kommer fra bunden af mit hjerte, er at fansene her virkelig ved, hvordan de skal støtte holdet. Jeg kan ikke huske en kamp, hvor de er stoppet med at synge før det 90. minut. Og så i nogle situationer har de buet efterfølgende, men ikke før kampen var slut. Det er min forståelse af perfekt support, siger han.

Moderklubben

En ting, der ofte bliver fremhævet i Brøndby, er forbindelsen mellem moderklub og den professionelle afdeling. De to er rent fysisk naboer, men forbindelsen til amatørklubben er primært til de bedste ungdomshold, de såkaldte Masterclass hold, siger Alexander Zorniger.

– Man har altid en forbindelse, når man spiller for den samme klub, men det er ikke sådan, at vi har grillaftner sammen og sidder sammen om aftenen og synger sange. Professionel fodbold og amatørfodbold er to forskellige ting. På den ene side er det et arbejde, på den anden side er det en hobby, men man mister ikke respekten for hinanden. Vi har en forbindelse til Master Class, især til dem, som er lige under den professionelle afdeling, U19 og U17, og nogle gange med de yngre afdelinger, siger han.

Han kan selv godt lide at se ungdomsholdene spille, for eksempel var han forbi Brøndby Cup i sommer.

– Det var mere for min egen skyld. Hvis man arbejder på det niveau, jeg gør, så har man nogle gange brug for at komme ned på jorden. Det gør jeg, når jeg bare ser børn spille fodbold. Det er den eneste grund. Når jeg ser U10 drenge og piger spille fodbold bliver jeg mindet om, hvorfor jeg valgte fodbold som en hobby og senere som en karriere. Mennesker misforstår nogle gange forskellen på at være professionel og bare at spille med venner i den 6. bedste række. Nu, hvor det er et job, er der så mange mennesker, der ikke bare er interesseret i det bedste for fodbolden, men i deres eget bedste. Det er komplet anderledes end amatørfodbold, siger han.

Det var noget af det samme han tog med, da han var med til sejrceremonien, da Job og Aktivitetscenter Vestegnen inviterede til fodboldstævne for voksne udviklingshæmmede.

– Det var en glæde at være der. Det er der, vi bliver mindet om, at det er en gave at være professionel fodboldspiller. Hele verden er ikke sund og rask. Det var en fornøjelse at se de mennesker fejre, at de havde vundet en turnering. De havde mere entusiasme end mange professionelle spillere, der vinder noget, siger Alexander Zorniger.

Velbygget Mercedes

Efter en fyring i hans seneste trænerjob i Tyskland mistede han lidt af troen på sig selv. Den er kommet tilbage.

– Brøndby har givet mig meget tilbage. Det er jeg taknemmelig for. Jeg synes også, jeg har givet Brøndby noget tilbage, og det er håb på en bedre fremtid, siger han.

Lige nu går det godt for Brøndby, men det vigtigste for Alexander Zorniger er det lange træk.

– Vi sidder ikke i en Ferrari, vi sidder i en meget velbygget tysk Mercedes. Det er måske ikke den hurtigste bil i verden, men du ved, at du kommer frem, siger han.

Søndag blev det offentliggjort, at Alexander Zorniger har forlænget sin kontrakt frem til 2020.