Computere får bedre netforbindelse

Netforbindelsen skal opgraderes på Brøndbyvester Skole og de øvrige folkeskoler i Brøndby. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndbys skoler får bedre internetforbindelser og deres digitale infrastruktur fornyes. Det sker som konsekvens af, at eleverne skal have en computer hver

Af Heiner Lützen Ank

Som Folkebladet har fortalt tidligere, har de lokale politikere stor fokus på IT på skolerne.

Således afsatte de midler i forbindelse med næste års budget til, at alle elever kunne få en tablet eller en pc. Og faktisk valgte politikerne kort efter at sætte gang i projektet allerede i år, da der var økonomisk råderum til projektet allerede i 2017.

For at den digitale læring og undervisning skal kunne finde sted uden knaster på vejen, er de underliggende tekniske løsninger vigtige. Derfor har skolerne nu udsigt til at få udskiftet deres gamle netværks infrastruktur, ligesom de i løbet af 2018 kan sige farvel til deres nuværende trådløse netværk og goddag til et af nyere og bedre standard.

Det er konsekvensen af kommunalbestyrelsens møde den 13. december. Her blev det nemligbesluttet at bruge cirka 3,3 mio. kr. til projektet, som vil blive gennemført i perioden 2018-2020.