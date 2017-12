Danmark Rundt tilbage til sædvanlig rute

Danmark Rundt kommer igen forbi Gammel Køge Landevej, hvor de sidst var i 2016. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY OG VALLENSBÆK. PostNord Danmark Rundt kører til næste år ad Vallensbæk Strandvej og Gammel Køge Landevej i Vallensbæk og Brøndby

Af Jesper Ernst Henriksen

I år kørte Post Nord Danmark Rundt en lidt utraditionel vej, da de startede på Frederiksberg og sluttede i Aarhus, der i år er kulturhovedstad. Derfor gik den reelle start på løbet i Glostrup i Fabriksparken.

Til næste år vender ruten og tidspunktet dog tilbage til mere traditionelle former. Løbet starter onsdag den 1. august i Aalborg og slutter søndag den 5. august på Frederiksberg.

Det er sidste etape, der er interessant for folk på vestegnen. Den starter søndag den 5. august i Faxe og slutter på Frederiksberg. Undervejs kommer feltet forbi Vallensbæk og Brøndby, hvor de kører ad Vallensbæk Strandvej og Gammel Køge Landevej.

Hvad tid de kommer forbi er endnu ikke fastlagt, men det plejer at være midt på eftermiddagen.