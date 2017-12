Danseshow i byrådssalen

Torsdag blev Henckell Dans hyldet på rådhuset i Brøndby. Der blev også plads til danseshow. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Fire danske mesterskaber og en World Cup sejr er det blevet til i år for Henckell Dans. Det blev fejret torsdag på Brøndby Rådhus, Cecilie og Emilie, der i år blev danmarksmestre i disco, gav en prøve på deres kunne

Af Heiner Lützen Ank

Aldrig før har der været så mange mennesker samlet i kommunalbestyrelsessalen på Brøndby Rådhus. Men når den lokale danseskole både vinder fire danmarksmesterskaber og en World Cup sejr i 2017, skal det selvfølgelig fejres.

I sin tale sagde Kent Max Magelund (S), borgmester sagde i sin tale blandt andet:

– Henckell Dans har haft et fantastisk år, hvor mange af jeres dansehold har danset sig til guld. Jeg havde den store fornøjelse at overvære Worldcuppen i Brøndby Hallen, og selv om jeg gerne vil give besøgende i Brøndby et godt indtryk af vores by, så skal I ikke høre et ondt ord fra mig om den manglende gæstfrihed ved konkurrencerne i Brøndby Hallen. Det er lige imponerende hver gang, jeg oplever jeres dansehold. Alle jeres dansere udstråler altid en smittende glæde, og I oser af overskud i jeres optrædener. Jeg kan se på jer, at I brænder for det at danse, og som tilskuer bliver man nærmest blæst bagover af jeres shows.

Danseshow på rådhuset

Men det er ikke kun i Brøndby Hallen, at man kan blive blæst bagover af de dygtige pigers danseshow. Cecilie og Emilie, der begge er 15 år, blev nemlig spurgt af deres danselærer, om de var friske på at give en smagsprøve på den dans, der i år har givet dem titlen som Danmarksmestre i Disco Duo. Vel at mærke én time inden receptionen gik i gang. Men pigerne var friske og tog opfordringen op.

Så der blev tændt for ghettoblasteren og så gik det ellers løs kommunalbestyrelsessalen. Normalt har pigerne fem gange så meget plads at danse på, så der måtte lidt improvisation til og lidt færre spring, men det gjorde ikke oplevelsen mindre seværdig.

De mange dygtige dansepiger i alderen 5 til 23 år har vunder guld i såvel børne-, junior- og voksenrækken til DM i fem forskellige formationsdanse. Derudover vandt de også guld i kategorien ’production’ med et hold på over 40 dansere.

Kent Max Magelund udtrykte da også glæde over det positive bidrag danseskolen giver byen:

– Det er et stort aktiv for vores by at have en danseskole, da det tiltrækker mange, ikke mindst piger, som efterspørger dans som del af en aktiv og meningsfuld fritid. Henckell Dans tilbyder ikke bare danseformer, der appellerer til pigerne, men en bred vifte af stilarter for alle aldre. Derudover fylder det sociale og det lokale aspekt også meget, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en stor forældreopbakning og et godt sammenhold og fællesskab i hverdagen på danseskolen. Henckell Dans er samtidig blevet en del af Brøndbys identitet. Her har familier i flere generationer haft deres daglige gang, og danseskolen har i hele sin 35-årige historie haft hjemme i Brøndby. Tilknytningen til byen understreges også af danseskolens lønnede instruktører, som alle har deres baggrund i Brøndby og danseskolens stab af frivillige hjælpere, der trækkes på ved større arrangementer. Jeg gerne sige tak til alle danserne, til forældrene og til danseskolen for at lægge vejen forbi rådhuset, så vi kunne få lov at hædre jeres dygtige dansehold for de flotte præstationer i 2017.