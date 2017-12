De bedste kommer fra Brøndby

Trine Noer Kjelstrup (tv) og Eva Mielskov Bang (th) er begge nominerede til årets spiller. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Eva Mielskov Bang og Trine Noer Kjelstrup fra Brøndby Volleyball Klub er begge nominerede til årets spiller. Dermed kan Trine Noer Kjelstrup genvinde titlen

Af Heiner Lützen Ank

Der er et par minutter tilbage af træningen. Jens Bang, cheftræner for Brøndbys volleykvinder, beder et par af spillerne bytte plads. De klapper hinanden i hænderne, strækker armene i vejret og gør klar til at spille.

Jens Bang kaster bolde ind på banen. Ikke stille og roligt, men med fart og med retning mod hjørnerne. Skal man nå at reagere og endda få boldene i spil, skal man ikke blot være hurtig, man skal være blandt de hurtigste og bedste.

Og det er netop, hvad de 14 kvinder i Stadionhal 1, er, blandt de absolut bedste i Danmark til at spille volleyball.

Noget et kig op på endevæggen, hvor Brøndbys fire mesterskaber, fire pokaltriumfer og ene nordiske mesterskab siden 2011, er ridset op.

Sammen med konkurrenterne fra Holte er Brøndbys volleykvinder i en klasse for sig, og faktisk ser det ud til, at det i år er Brøndbys tur til at være helt i toppen.

For ikke alene fører Brøndby ligaen, det blev også til en sikker 3-0 sejr i de to holds indtil videre eneste indbyrdes kamp i denne sæson.

De bærende kræfter

Volleyball er en holdsport. Men en holdsport hvor nogle spillere alligevel stikker ud. Fordi de er bedre og mere rutinerede end andre. Så der bliver lagt mærke til dem og forventet mere af dem.

Brøndby har to af disse spillere, kantspilleren Trine Noer Kjelstrup og hæver og anfører Eva Mielskov Bang. Når de afgørende bolde skal vindes, er det Eva Mielskov Bangs opgave at hæve bolden til Trine Noer Kjelstrup, der til gengæld skal sørge for at slå den i gulvet på modstanderens banehalvdel.

Når der skal indøves nye spilsystemer, er det Trine Noer Kjelstrups og Eva Mielskov Bangs ansvar at sørge for, at de andre også kan navigere i det. Når der kommer nye spillere til klubben, så er det Trine Noer Kjelstrup og Eva Mielskov Bang, der skal sørge for, at de føler sig tilpas og hurtigt bliver en del ag holdet.

Skal Brøndby Volleyball Klub stadig være førende i Danmark, skal Trine Noer Kjelstrup og Eva Mielskov Bang levere på højeste niveau, hver gang de går på banen.

Og det mener deres kollegaer i Brøndby Volleyball Klub og de øvrige hold i ligaen, at de to spillere har gjort i det forgange år. For sammen med den tidligere Brøndbyspiller Paulina Hougaard-Jensen, der nu spiller i USA, og Trine Rask-Nielsen fra Elite volley Aarhus er Eva Mielskov Bang og Trine Noer Kjelstrup nemlig blevet nomineret til årets spiller.

Den bedste i Danmark

At Eva Mielskov Bang er blevet nomineret er der ifølge Trine Noer Kjelstrup en oplagt grund til:

– Eva er den bedste volleyballspiller, vi har i Danmark. Det har hun vist i mange sæsoner. Hertil kommer, at når man som jeg spiller med Eva til daglig, så ser jeg Eva som en selvstændig hæver, der naturligvis kører efter en overordnet gameplan, men også kører efter det, der virker og hun føler for. Hun spiller aggressivt og sjovt.

Eva Mielskov Bang er hæver på holdet, den spiller der skal lægge bolden op til de andre, så de kan score. En position, der ifølge Trine Noer Kjelstrup godt kan blive overset og anonym. Men ikke når der er tale om Eva Mielskov Bang:

– Hun ser huller i blokken, og hun er aggressiv som hæver, det er en meget stor kvalitet. Hertil kommer, at Eva i mange år har kunnet holde sammen på et hold. Hvis man spørger rundt omkring, hvad de mener om Brøndby, så forbinder de nok klubben med Eva. Og der er mange år i hende endnu.

Uden sidestykke

Sidste år var det faktisk Trine Noer Kjelstrup, der vandt æren som årets spiller, og ifølge Eva Mielskov Bang er der god grund til, at hun skal vinde hæderen i år igen:

– Trine er uden tvivl den bedste angrebsspiller, vi har i Danmark. Der er ingen, der når Trines niveau. Så er hun efterhånden blevet god til alt det andet også. Hun er en god holdspiller, der ligesom ejer holdet. Hun vil det så gerne, og hun hjælper de andre spillere. Hun er ikke længere bare et talent, men en rigtig dygtig holdspiller. Som også leverer, når det gælder. Hun er bedst under pres, og når hun er småsur.

Trine Noer Kjelstrup er kantspiller, altså den spiller, der ofte scorer pointene. Men ifølge Eva Mielskov Bang har Trine Noer Kjelstrup udviklet sit spil til ikke blot at handle om de lette point:

– Hun er blevet bedre og bedre til ikke bare at lukke øjnene og slå hårdt. Man bliver bedre og bedre til at slå vinkler og lave lop på de rette tidspunkter, og her er Trine altså den bedste. Hun kan se, hvornår hun skal køre kryds, og hvornår hun ikke skal.



Begge titler

Sidste år måtte Eva Mielskov Bang og Trine Noer Kjelstrup sammen med de øvrige spillere på holdet nøjes med én pokal, nemlig triumfen i pokalturneringen. Et resultat, der skal forbedres i år, slår Eva Mielskov Bang fast:

– Vi skal vinde både mesterskabet og pokalturneringen. Det skal vi.

I den kommende weekend bliver der spillet pokalfinale, som et final 4-stævne. Her er Brøndby med. Det er i forbindelse med dette stævne, årets spiller bliver kåret