Der mangler fodgængerfelt

Ifølge Leif Sønderby er der problemer med trafiksikkerheden i Brøndby Strand, blandt andet ved trappen, der fører fra Brønden op til Strandesplenaden.

DEBAT. Af Leif Sønderby, Søholtparken 30, 2660 Brøndby Strand

Den private skolebus, der henter små skolebørn om morgenen på græsset ned til esplanade bunden. De små børn krydser Esplanaden alene uden voksne.

Har ikke reflekser på tøjet så vi kan ikke se dem. Det var meget tæt på i morges, et barn krydsede vejen foran mig. Jeg kørte langsomt heldigvis.

Den sikre løsning er, at bussen holder på samme side ved af- og pålæsning, ved bebyggelsen.

Den trappe, der er ved Brønden op til Esplanaden, der mangler et fodgængerfelt. Mange krydser vejen både børn og voksne. Lav gule blink så bilisterne kører langsomt.