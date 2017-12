Døgnrapporten

Af

61-årig kvinde sigtet for spirituskørsel

GLOSTRUP. Fredag den 1. december kl. 17.14 anmeldte en borger, at hun kørte bag en bil på Frederikssundsmotorvejen nær Glostrup, hvor føreren af bilen muligvis var påvirket. Bilen blev kort tid efter bragt til standsning af en patrulje, hvor et alkometer gav udslag for, at føreren, en 61-årig kvinde fra Taastrup, havde en promille over det tilladte. Kvinden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget blodprøver, hvor hun delvist erkendte sig skyldig i sigtelserne.

Politiet sigtede 33-årig for spirituskørsel

BRØNDBY. Fredag den 1. december kl. 23.48 blev en 33-årig mand fra Albertslund sigtet for spirituskørsel, da han blev bragt til standsning i en personbil på Roskildevej i Brøndby. Manden erkendte sigtelsen og blev bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget blodprøver.

27-årig sigtet for narkokørsel

GLOSTRUP. Lørdag den 2. december kl. 14.20 blev en 27-årig mand fra Farum testet positiv for kokain og amfetamin, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Jyllingevej i Glostrup. Manden blev sigtet og anholdt for narkokørsel og blev derfor bragt til Albertslund Politigård, hvor han delvist erkendte.

44-årig sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Lørdag den 2. december kl. 14.58 erkendte en 44-årig mand fra Vallensbæk sig skyldig, da han blev sigtet for narkokørsel, efter en patrulje havde bragt ham til standsning i en personbil på Sandager i Brøndby. Han blev bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.

29-årig sigtet for kørsel i frakendelsestiden

VALLENSBÆK. Lørdag den 2. december kl. 19.00 blev en personbil bragt til standsning på Holbækmotorvejen nær Vallensbæk på grund af usikker kørsel. Føreren, en 29-årig mand fra Vordingborg, blev i forbindelse med standsningen sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han tidligere har fået frakendt sin førerret.

Politiet rykkede ud til færdselsuheld

BRØNDBY. Mandag den 4. december kl. 08.56 modtog alarmcentralen en anmeldelse om, at der var sket et færdselsuheld i krydset mellem Brøndbyøster Torv og Brøndbyøster Boulevard, og at en cyklist var blevet påkørt. Uheldet skete angiveligt, da en 43-årig kvinde fra Brøndby foretog et venstresving uden at overholde sin vigepligt, hvormed hun påkørte cyklisten, som var en 42-årig mand fra Hvidovre. Cyklisten blev kørt til et nærtliggende hospital for rutinetjek, men slap uden alvorlige skader.

Politiet anholdte gerningsmand efter hjemmerøveri

GLOSTRUP. Tirsdag den 5. december kl. 15.01 udviklede et indbrud sig til et hjemmerøveri, da en 61-årig mand overraskede en indbrudstyv i sit hjem på Solvangsvej i Glostrup. Manden forsøgte at standse gerningsmanden, men gerningsmanden truede ham med en hammer og løb fra stedet. Kort tid efter modtog politiet endnu en anmeldelse om et villaindbrud på Blåmejsevej i Glostrup, hvor beskrivelsen af gerningsmanden stemte overens med ham, der netop var undløbet. En patrulje kørte til adressen, hvor de kort tid efter anholdte gerningsmanden inde i huset. Gerningsmanden, som var svært påvirket af euforiserende stoffer, blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård.

Politiet efterforsker tricktyveri

BRØNDBY. Onsdag den 6. december kl. 15.35 blev en 75-årig kvinde udsat for tricktyveri på Strandesplanaden i Brøndby Strand. Tricktyveriet skete, da kvinden blev opsøgt af to mænd, som spurgte hende om vej til et busstoppested. Mens kvinden forsøgte at hjælpe dem, blev hun pludselig opmærksom på, at flere af hendes varer var faldet ud af hendes indkøbsnet og lå på jorden og opdagede, efter mændene var gået, at hun ikke længere havde sit dankort i sin pung.