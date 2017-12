Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 50

Af Mette Agner Clausen

Patrulje kørte til bilbrand

BRØNDBY. Lørdag den 16. december kl. 05.11 kørte en patrulje til Dyringparken i Brøndby Strand, efter alarmcentralen havde modtaget en anmeldelse om, at der var brand i en bil. Brandvæsnet ankom kort tid efter og gik i gang med slukningsarbejdet, mens politiet afspærrede området og talte med flere personer på stedet. Årsagen til branden efterforskes fortsat.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

28-årig sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Søndag den 17. december kl. 14.44 erkendte en 28-årig mand fra Helsingør, at han endnu ikke havde taget kørekort, da en patrulje bragte ham til standsning i en personbil på Nyvej i Glostrup, hvor de sigtede ham for kørsel uden førerret.