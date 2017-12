Elever fik indblik i erhvervsuddannelser

7. d. fra Brøndby Strand Skole har prøvet kræfter med livet på en byggeplads. Foto: Brøndby Strand Skole

BRØNDBY. En 7. klasse fa Brøndby Strand Skole har forsøgt sig med livet på en byggeplads. Det har givet gode oplevelser

Af Heiner Lützen Ank

Rollemodeller, flisedesign og byggepladsbesøg i 30. etagers højde var ingredienserne i et nyt undervisningsforløb, som 7.d fra Brøndby Strand Skole netop har testet sammen med Ungdomsbyen.

Eleverne prøvede således kræfter med byggefagets alsidige opgaver i et fem dage langt forløb, der præsenterede erhvervsuddannelsernes muligheder.

Eleverne besøgte under forløbet byggepladsen Up Town inde på på Nørrebro i København, hvor der bygges mere end 500 ungdomsboliger og et højt tårn på 30 etager.

Inden da have eleverne lavet et rollespil, hvor de i tre faser byggede Up Town i Ungdomsbyens lokaler på Fælledvej inde i København.

Eleverne påtog sig roller som tømrere, malere, elektrikere, vvs`ere m.m., samtidig med at andre var konstruktører og indretningsarkitekter.

Målsætningen med spillet var at vise eleverne kombinationen af praktiske opgaver og teoretiske overvejelser.

Udover rollespillet og besøget på byggepladsen besøgte klassen erhvervsuddannelsen Next, hvor de arbejdede med at lægge et gulv, samtidig med at de blev introduceret til undervisningsmiljøet på en teknisk skole.

Undervisningsforløbet blev afsluttet med, at eleverne arbejdede med deres forslag til et fremtidigt bæredygtigt byggeri.

Ser det i virkeligheden

Eleverne i 7. d. var godt tilfredse med forløbet. Således sagde Mariana:

– Man behøver ikke være så perfektionistisk, for at det bliver godt.

Noget af det, Mariana godt kunne lide var at se, hvordan håndværk bliver brugt i praksis:

– Spændende at være på byggepladsen og se hvordan håndværkerne også hjalp hinanden.

Og faktisk fik forløbet Mariana til at overveje fremtiden:

– Meget spændende at se og være der, i stedet for bare at se det på afstand. Vi vil overveje, om det er denne uddannelse, vi skal vælge. Man ser nye muligheder.

Også Hirmete var godt tilfreds med forløbet:

– Det er godt, at man kommer ud og oplever en rigtig arbejdsplads og ikke bare ser den på en video.

Bente Andersen, elevernes lærer, ser også gode perspektiver i tiltaget:

– Eleverne har fået en oplevelse af, at det, de lærer i for eksempel matematik, kan bruges ude i erhvervslivet. Det har været dejligt at se, hvor glade de er for at bruge deres hænder, og hvor gode de er til at samarbejde. Det har været godt for dem at se, hvordan der er på en rigtig arbejdsplads og at de har fået en forståelse for, hvordan et byggeri foregår og hvor meget der skal tages højde for i planlægningen af et byggeri og dets indretning

En holdning Bente Andersens kollega, Lene, deler:

– De har fået øjnene op for, at der findes andet en STX, at man kan få en studentereksamen på mange måder. De har set, at der er mange forskellige uddannelser, og at ikke alle kræver en studentereksamenJeg har været imponeret over, hvor gode eleverne har været til at hjælpe hinanden, uden at bede dem om det.

Og ifølge Helle Gudmandsen, Ungdomsbyens leder, har det netop været formålet med forløbet:

– Målsætningen med forløbet er, at vise eleverne de mange muligheder, der er i en erhvervsuddannelse. Vi ved, at der er rigtig gode jobmuligheder inden for byggebranchen i fremtiden, og vi vil gerne vise eleverne, at en erhvervsuddannelse og et arbejde som håndværker kræver gode faglige kompetencer i fagene dansk, matematik og fysik, siger Helle Gudmandsen, Ungdomsbyens leder.