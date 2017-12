En klub uden sidestykke

Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Svanholm Cricketclub har i år vundet samtlige mesterskaber og er samtidig blandt Danmarks mest vindede klubber på tværs af samtlige sportgrene. Torsdag blev klubben fejret på rådhuset. Igen

Af Heiner Lützen Ank

Torsdag aften var der gule og bordeaux farver overalt i byrådssalen på Brøndby Rådhus.

En af Danmarks med afstand mest succesfulde sportsklubber skulle nemlig hyldes. Igen.

Svanholm Cricketclub er ikke blot suveræn inden for cricketsporten. Men også hvis man ser på resultaterne på tværs af samtlige sportsgrene i Danmark, er Svanholm Svanholm Cricketclub uden sidestykke.

Således har klubben vundet over 70 mesterskaber i de 60 år, den har eksisteret. En sejrsrække der blev udbygget i år, da der blev lagt fire mesterskaber til det imponerende resultat.

Svanholm Cricketclub har nemlig vundet samtlige fire mesterskaber i denne sæson.

En præstation, der naturligvis bliver lagt mærke til i Brøndby. Derfor var klubbens tre ungdomshold inviteret til fest og hyldest på rådhuset torsdag aften.

Ud over det sædvanlige

I sin tale til spillerne understregede Kent Max Magelund (S), borgmester, da også, at cricketklubben er noget ganske særligt:

– Klubben har i 2017 gjort rent bord. Igen. Og har dermed hjemført samtlige årets DM-titler til Brøndby. Jeg er som borgmester meget stolt over, at vi her i Brøndby huser dansk crickets flagskib, som år efter år kan være så dominerende inden for cricketsporten.

Faktisk mente, Kent Max Magelund, at det nærmest hører med til borgmesterposten at tage imod vindende hold fra Svanholm Cricketclub:

– Jeg er imponeret over, hvor meget I har opnået som klub, og hvordan I formår fortsat at holde jer med helt fremme, uanset hvilken årgang vi snakker om. Både jeg som nuværende borgmester og mine forgængere i embedet, har gennem årene hilst på mange af de crickettalenter, som bliver produceret i Svanholm Cricketklub. Når jeg tænker over, hvor mange cricketspillere jeg på den måde har mødt fra Svanholm Cricketklub, kan man godt få den tanke, at der snart ikke kan være flere talentfulde spillere i den klub eller at konkurrencen fra andre klubber, snart vil gøre en ende på Svanholms dominans.

Og så mindede Kent Max Magelund om, at succes på banen kræver god og massiv støtte udenfor banen:

– Tak til Svanholms trænere og ledere. I yder en uvurderlig indsats ikke bare over for medlemmerne i cricketklubben, men også for at skabe en attraktiv idrætsforening i Brøndby. I har en væsentlig andel i klubbens succes, og I er dermed med til at inspirere vores andre idrætsforeninger, og sikre at Brøndby Kommune fastholder sit brand som en idrætskommune.

En styrke ved Svanholm Cricketclub er ifølge Kent Max Magelund også, at klubben tager ansvar i en bredere sammenhæng:

– Udover den store frivillige indsats I yder overfor medlemmerne, bidrager I også kommunalt. I arrangerer bl.a. skoleidrætsdage, hvor 3. klasserne besøger Svanholm Park og I har et samarbejde med Brøndbyvester Skole, om forløb med cricketundervisning i idrætstimerne. Derudover laver I et kolossalt ungdomsarbejde og tager jer af nogle af de drenge, som ellers ikke finder vej til idrætsklubberne.

Tager unge seriøs

Siger man Svanholm Cricketclub, må man nødvendigvis også sige Jørgen Jønsson, der har været med alle årene, som grundlægger, spiller, træner og bærende kræft i klubben.

Han var derfor også med på rådhuset torsdag aften, da de tre ungsdomshold blev hyldet.

– Det er en stor anerkendelse, at vi bliver inviteret herop. Det er jeg rigtig glad for.

Der er mange årsager til Svanholms dominas, men en af dem er, ifølge Jørgen Jønsson, at klubben tager opgaven med de unge meget seriøst:

– Det har nok noget med at gøre, at vi er bevidst om vores ansvar, helt fra spillerne er små. Vi følger dem hele vejen.

Kan være unik

Tre af de spillere, der blev hyldet torsdag aften var Mussa Shaheen Mahmood, Abdul Wahid Mahmood og Saud Munin. Alle tre glade og stolte over successen og at være en del af Svanholm Cricketclub.

– Jeg kan godt lide, at det er en traditionel sport, siger Mussa Shaheen Mahmood.

– Ja, på en måde er det fedt, at det er en sport, som ikke så mange kender, føjer Abdul Wahid Mahmood til.

Og det giver ifølge Saud Munin nogle åbenlyse muligheder:

– Man kan føle sig helt unik, og det er fedt. For på den måde kan man være i centrum. Desuden er de fleste af os på ungdomslandshold.

Seniorerne hyldes ved foreningsfesten i marts