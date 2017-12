Fodboldstævne for socialt udsatte

Lørdag var der fodboldstævne for hjemløse og socialt udsatte. Kim Vilfort (i midten) spillede med i første kamp. Foto: Ombold

BRØNDBY. Lørdag var fodbold, fællesskab og glæde i centrum, da 120 hjemløse og udsatte deltog i Ombolds traditionsrige julestævne

Af Heiner Lützen Ank

Da der lørdag var fodboldstævne for hjemløse og socialt udsatte, var det Steen Andersen, formand for handicaprådet i Brøndby Kommune, og EM 92-helt og Brøndby IF-legende Kim Vilfort, der selv var med på banen i første kamp.

Derefter fulgte 50 fodboldkampe før vinderne af julestævnet kunne findes. Julestævnet er det sidste i Ombold-sæsonen, og sætter punktum på et år, hvor 1000 spillere har deltaget i Ombolds aktiviteter i hele landet.

Netop julestævnet har en særlig betydning for mange Oombold-spillere: Holdene blandes på kryds og tværs af de normale hold, og det er altid sjovt, når man kommer til at spille på hold med dem, man har spillet mod hele sæsonen.

Vinderholdet, der gik under navnet Team Ris A La mande, kunne løfte guldet over hovedet efter at have slået både FC Kirsebærsovs og Marcipangrisene.

Multihuset Brøndby beværtede godt med en masse frivillige, der satte bane op, talte mål og lavede mad til spillerne, ligesom de havde samlet sponsorgaver ind, så alle spillere fik en julegave med hjem.