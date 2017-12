Forsamlingshus rundede 75 år

Onsdag blev der fejret 75 ås jubilæum for Strandens Forsamlingshus. Foto: Søren Kristensen

BRØNDBY. Onsdag kunne Strandens Forsamlingshus fejre 75 års jubilæum. Det blev fejret med fest.

Af Heiner Lützen Ank

I 75 år har der nu været forsamling i Brøndby Strand, Strandens Forsamlingshus. Det blev fejret onsdag med en reception, hvor mange varmødt op for at hylde stedet.

I sin tale sagde formand, Lis Jensen, blandt andet:

– Det kan understreges, at foreningens kulturelle arrangementer er åbne for alle. Foreningens formål er at drive forsamlingshuset efter overenskomst med Brøndby Kommune, og af vores formålsparagraf fremgår det, at vi skal afholde arrangementer af kulturel art. Til at begynde med rakte det med en kogekone som huserede i køkkenet efter behov. Senere kom egentlige værtspar til at stå for den daglige drift, og de har alle bidraget til at passe på huset og sørge for veltillavet mad til de forskellige sammenkomster. Vores dygtige og visionære bestyrerpar Susanne og Bjarne Andersson driver i dag forsamlingshuset med ildhu og nærmest utrættelig energi. Susanne klarer al slags mad i sit køkken, og ingen opgave er for stor; heller ikke for lille.