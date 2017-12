Glostrup skal have ny genbrugsstation

Den kommende genbrugsstation kommer til at se anderledes ud. Foto: Sofie Lauritsen

GLOSTRUP. Glostrup Genbrugsstation lukker fra 1. januar 2018, men genåbner i efteråret 2018 i en ny og forbedret udgave. I mellemtiden kan andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland benyttes

Af Jesper Ernst Henriksen

Den nuværende genbrugsstation er cirka 30 år gammel, og trænger derfor naturligt til en opjustering på både pladsforhold, afleveringsmuligheder og servicemuligheder.

Pladsforholdene er begrænsede, men der er fundet mulighed for mindre udvidelser samt optimering af indretning og drift. Den nye genbrugsstation udvider blandt andet antallet af sorteringsmuligheder, som dermed gør det muligt at øge genanvendeligheden af det indsamlede affald.

Mens genbrugsstationen midlertidigt lukker, vil alle brugere af Glostrup genbrugsstation blive henvist til andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. De nærmeste vil være i Albertslund, Brøndby, Rødovre og Høje Taastrup. Glostrup Forsyning har aftalt med de fire nævnte kommuner, at deres genbrugsstationer besøges af Glostrupborgere i ombygningsperioden. Hvis der er tvivlsspørgsmål, er alle velkomne til at kontakte Glostrup Forsyning.

Den nye genbrugsstation

Selvom genbrugsstationen genåbner i ny og forbedret udgave, er det ikke alt, som er nyt. Det velkendte zoneinddelte skiltesystem bibeholdes.

– Derfor forventer vi, at genbrugsstationen opleves som genkendelig at finde rundt på, når den genåbner. Containere vil godt nok have fået nye pladser, men det er de samme zoner, farver og ikoner som nu, siger Kristian Schou, afdelingsleder for Affald hos Glostrup Forsyning.

I og med at pladsen udvides, ændres den samtidig til én stor plads, som også huser haveaffald. Det betyder, at kunder i fremtiden ikke skal køre ind ad to omgange. Traileren/bilen kan derfor pakkes så det passer med én runde på den nye genbrugsstation. Det forventes, at dele af pladsen hæves, for dermed at opnå lettere tilgængelighed, mere brugervenlighed samt reducere risiko for faldulykker og tunge løft for alle genbrugsstations kunder. Det bliver dermed muligt at kaste affald ned i containere, så kunderne ikke skal kravle på trapper og stiger.

Samtidig bliver sikkerheden for kunderne øget ved at flytte størstedelen af den tunge trafik (lastbiler) ud af pladsen til sit eget kørespor.

– Vi forventer, at besøget på den nye genbrugsstation kan opleves mere roligt på selve pladsen, når personbiler og lastbiler ikke længere afleverer affald side om side, fortæller Kristian Schou.

Det er besluttet at udvide genbrugsstationen med ubemandet åbningstid i ydertimerne, så kunderne bedre kan besøge genbrugsstationen, når de har behov for det.

– Det betyder, at det af sikkerhedsmæssige årsager ikke er alle typer af affald som kan afleveres. Det bliver for eksempel muligt at aflevere haveaffald og andre lignende affaldstyper, som er ufarlige at håndtere, tilføjer Kristian Schou.

Sidst men ikke mindst giver den nye genbrugsstation mulighed for at indlevere ting til direkte genbrug. De ting, som indleveres til direkte genbrug, samles i en modtagerhal, hvor der herefter skal findes relevante aftagere.

– Vi glæder os meget til den nye genbrugsstation står færdig. Vi ved at ombygningsperioden medfører nogle forandringer for vores kunder, men vi håber, at alle i sidste ende bliver glade for resultatet, slutter Kristian Schou, afdelingsleder for Affald hos Glostrup Forsyning.