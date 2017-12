Glostrup-virksomhed vandt designpris og fik hele verdens opmærksomhed

Sådan ser CasusGrill ud. Foto: CasusGrill

GLOSTRUP. Glostrup-virksomheden CasusGrill lancerede i juni en engangsgrill, der kan brændes efter brug og ikke indeholder metal

Af Jesper Ernst Henriksen

På Naverland i Glostrup ligger virksomheden CasusGrill. De har opfundet en engangsgrill, der består af pap, bambus, lavasten og bambuskul. Der er altså ikke noget metal, som der er i en traditionel engangsgrill, som indeholder en del aluminium, der ligger tilbage i bunden af ovnen på forbrændingen efter afbrænding. Lavastenene er af samme materiale som de små runde brune leca-sten, som i forvejen bruges som jordforbedring, så de kan bare smides ind i en busk. Resten kan brændes på et bål eller i forbrændingen.

Stod op til svineri

Idéen til CasusGrill fik Susanne og Carsten Brøgger, da de var på campingtur i Sydfrankring.

– Vi var i 2009 på campertur i Frankring. Der var vi ude og forsøge at lave mad på en engangsgrill. Idéen kom en aften, hvor vi havde fundet et meget flot område at campere. Vi glædede os til næste dag, for vi troede, vi skulle se et flot område. Da vi stod op, så vi at det var flydt med gamle engangsgrille, fortæller Susanne Brøgger.

Det talte parret meget om på resten af turen, og efter noget ping pong frem og tilbage, blev de enige om at udvikle en biologisk nedbrydelig grill. Siden har de haft travlt med udviklingen, patentansøgninger, finansiering og hvad der ellers hører til at være iværksætter.

De første containerfulde med CasusGrill blev leveret i juni i år til det internationale marked, og parret forventer at få grillen på det danske marked via deres hjemmeside Casusgrill.com i løbet af foråret.

Brandbare materialer

Idéen med en grill i rent brandbare materialer virker måske umulig at føre ud i livet. Det fik Susanne og Carsten Brøgger også at vide flere gange i processen.

Tricket er selvfølgelig, at det hele ikke er brandbart. Lavastenene er varme isolerende. Faktisk så isolerende, at man kan holde grillen i hånden, mens den er tændt.

– Det fraråder vi dog på det kraftigste, at man gør, siger Susanne Brøgger.

Men den lave temperatur i bunden af grillen betyder, at grillen kan stå på sandet på stranden, uden at sandet bliver særligt varmt.

– Der er 200 registrerede brandskader om året i Danmark efter folk har grillet på stranden, det tal vil vi gerne have ned, siger Susanne Brøgger.

”Grill-risten” består af bambuspinde, der først brænder ved 400 grader. Så meget kommer en lille engangsgrill ikke op på, så de holder også fint. Det mest miljøskadelige er kullene, som jo udleder CO2 til atmosfæren, men også her har CasusGrill gjort en forskel.

– Vi er op til 50 procent CO2 besparende på kul i forhold til lignende engangsgrille, siger Susanne Brøgger.

Designpris gjorde forskel

CasusGrill vandt i år en Danish Design Award i kategorien Feel Good. Den pris satte for alvor gang i bestillingerne til den lille virksomhed.

– Da vi vandt en Danish Design Award gik det hurtigt. Vi er blevet kontaktet af journalister fra hele verden, der vil skrive om den økologisk venlige engangsgrill. Vi har også fået ordrer fra store dele af verden. Vi regner med at være på markedet i over 20 lande i 2018, siger Susanne Brøgger.

Juryen for Danish Design Award sagde blandt andet.

– Danskerne elsker at lave mad under åben himmel, men den populære engangsgrill i aluminium harmonerer dårligt med bæredygtighed. Det er derfor helt oplagt, at designere forsøger at imødekomme efterspørgsel på en grill, vi kan tage med på stranden uden dårlig samvittighed. CasusGrill sparker døren ind til dette marked med en biologisk nedbrydelig lille sag, som samtidig udleder op til 50 procent mindre CO2 end den traditionelle engangsgrill. Formgivningsmæssigt fremstår CasusGrill som en charmerende følgesvend, der i højere grad udtrykker nøjsomhed og kærlighed til naturen end high tech macho-grill med røde oksebøffer.

Dansk Design Center, der står bag Danish Design Awards, er netop nu ved at samle indstillinger til prisen i 2018, der har fokus på værdiskabelse og effekten af design.