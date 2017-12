Gode erfaringer med fleksibel skole

To piger fra Vestervang forsøger at få en drage i luften. Foto: Glostrup Skole

GLOSTRUP. Glostrup Skole arbejder i dette skoleår med at skabe mere varierede skoledage med flere timer med kendte voksne. På Vestervang betyder det, at der hver tirsdag er fagdag for 1. - 9. klasse, hvor fordybelse og samarbejde på tværs af klasser og årgange, er i centrum

Af Jesper Ernst Henriksen

En tirsdag var der endnu en gang fagdag på Vestervang, hvor eleverne i 2. og 3. klasse arbejdede sammen om at bygge drager. Eleverne startede med at bygge ”skelettet”, som bestod af to træpinde, som senere blev beklædt med plastik for at skabe den klassiske drageform. Grupperne tegnede selv på dragerne og satte haler beklædt med sløjfer på. Til sidst skulle dragerne naturligvis afprøves på stadion, hvor en del af dem kom op og flyve til stor glæde for eleverne.

Flere fagdage

Gennem hele dagen på Vestervang var der en god stemning i 3.b’s klasselokale. Eleverne samarbejdede på kryds og tværs og så frem til at flyve med dragerne.

– Jeg glæder mig til at flyve med dragen – fordi det har jeg kun prøvet én gang før, fortæller Amanda fra 3.a.

Hun var i gruppe med Misja fra 3.b.

– Det er sjovt at have fagdag om drager. Jeg ville ønske, at vi havde fagdag hver dag, supplerede hun.

Der var en tydelig stolthed at spore hos eleverne, som glædeligt viste deres hjemmelavede drager frem.

– Det er virkelig sjovt, fordi man skal samarbejde. Det sjoveste er at bygge dragen sammen med gruppen, fortalte Shameer fra 2.b.

Bred opbakning

Det er ikke kun eleverne, som er positive over for fleksibel skole, det er lærerne også.

– Tirsdagene er de bedste dage. De er lektiefrie og det betyder rigtig meget for eleverne. Børnene hygger sig og der er sjældent konflikter. Fagdagene kan være tungere at forberede for os, men vi er gode til at planlægge dagene i vores fælles forberedende team’s. De børn, som normalt er svære at aktivere, kan i højere grad deltage i fagdagene, fortæller Mette, der er lærer i 3.b.

Det er ikke kun i indskolingen, at fleksibel skole er en succes. Annette Normind og hendes søn i 8.b har også positive oplevelser med fagdagene.

– Fagdagene spænder bredt både i fag og emne og det er rigtig fint. Der har for eksempel været fagdage i samfundsfag, som fokuserede på demokrati som idé og på en anden fagdag i kristendomskundskab gik turen til Nationalmuseet. Min søn giver udtryk for, at han synes, at fagdage har været rigtig gode, og at det har givet tid til fordybelse indenfor de enkelte områder. Min personlige oplevelse er, at fleksibel skole giver mulighed for at arbejde i grupper på tværs i klassen og dermed styrker det fællesskabet. Jeg tror, fleksibel skole er med til at bevare og forbedre trivslen i klassen, siger hun.