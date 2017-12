Historie fra en ny vinkel

Glostrup Station vil snart se anderledes ud. Foto: Grafik: Rikke Jensen

GLOSTRUP. I september blev Glostrup Lokalhistoriske Arkiv til Byhistorisk Hus – og det kan man se. Byhistorisk Hus har nemlig en helt særlig idé om, hvordan historien skal serveres.

Af Jesper Ernst Henriksen

At mange i Glostrup interesserer sig for deres lokale historie, er der vist ingen tvivl om, men andre tænker måske stadig, at lokalhistorie er noget af det mest tørre og støvede, man skal lede længe efter. Men det skal der laves om på, mener leder af Byhistorisk Hus, Camilla Lynggaard Boysen:

– Vi har de sidste syv år arbejdet hårdt på at forny formidlingen af lokalhistorien her i Glostrup. Indvielsen af Byhistorisk Hus er indtil videre kulminationen på den strategi, og vi stopper selvfølgelig ikke her. Vi vil så gerne vise, at Glostrups kulturhistorie er spændende og relevant for alle med lokal interesse – både børn og voksne. Derfor har vi blandt andet lagt en meget klar plan for både vores skriftlige men også visuelle udtryk, som vi mener kan være med til at fange dem, som normalt ikke lige forbinder historie med andet end støvede arkivkasser og lukkede magasiner, siger hun.

Plakater fra Glostrup

Den plan, som Byhistorisk Hus har lagt er klar: der skal visuelt være pang på farverne og der må godt leges med ordene, når historien præsenteres. Det ses tydeligt både i Byhistorisk Hus’ åbningsudstilling og nye webside, men som noget helt særligt har man også valgt at få trykt en række plakater af kendte Glostrup motiver – som har været igennem grafiker Rikke Jensens kærlige behandling.

– Rikke lavede grafikken på vores bog ”Om Mænd og Øl” sidste år. Hun har en helt særlig streg og måde at se bymiljøer på, og da vi så hendes grafiske værker fra andre steder, var vi ikke i tvivl om, at vi gerne ville have hende til at lave nogle Glostrup motiver for os. Indtil videre har vi valgt otte ikoniske bygninger, som stadig er en del af bybilledet, blandt andet vandtårnet, stationen, Højvangskolen og selvfølgelig præstegården, siger Camilla Lynggaard Boysen.

Det har vist sig at være en god idé, for der er stor interesse for plakaterne:

– Oprindeligt var det faktisk planen kun at lave dem som A5 postkort, men vi blev hurtigt opmærksomme på interessen for andre størrelser, og vi har derfor valgt at få trykt plakater også. Vi er især glade for de tilkendegivelser, som vi får fra glostruppere, som besøger Byhistorisk Hus. Mange er meget begejstrede for vores nye måde at fortolke historien på.

Glæder Gostrups ældre

Et sted, hvor plakaterne allerede har vakt stor glæde er på Ældrecenter Dalvangen, hvor alle otte motiver nu hænger rundt omkring og pryder gangene. Camilla Lynggaard Boysen fortæller:

– Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger om, hvor stor glæde plakaterne gør hos de ældre. Vi har blandt andet talt med Sophie Brohus, som er leder af Midlertidige pladser. De er meget glade for plakaterne og det har stor betydning for borgerne, at de kan gense kendte steder gennem plakaterne. De oplevede blandt andet en borger, som stoppede op foran billedet af Højvangskolen. Kort efter var tårerne begyndt at trille, mens hun sagde: ”der har jeg arbejdet, det var en skøn arbejdsplads”. Hun huskede ikke meget andet, men det billede vækkede minder, siger hun.

Camilla Lynggaard Boysen er meget glad for den historie.

– Det er jo en fantastisk historie. Vi er simpelthen så glade for, at vores plakater kan være med til at vække minder til så stor glæde. Vi synes selv, at de spænder utroligt bredt med det visuelle udtryk. Det er smukke grafiske værker, som sagtens kan passe ind i en moderne indretning, og samtidigt appellerer de både til børn, yngre og ældre voksne, siger hun.

Flere plakater

At plakaterne har fået så god en velkomst har givet Byhistorisk Hus inspiration til mere:

– Vi håber på til næste år at udgive flere plakater, nu blot med motiver som ikke længere eksisterer i byen, men som mange mindes. Det kunne for eksempel være kendte forretninger eller virksomheder. Det glæder vi os til at kigge nærmere på, og vi vil gerne opfordre til gode forslag fra borgerne i Glostrup, slutter Camilla Lynggaard Boysen.

Fakta – Plakaterne

Alle plakaterne kan ses på byhistoriskhus.dk, som selvfølgelig har samme grafiske streg fra Rikke Jensens hånd.

Selv plakaternes enkle tekst er krydret med en mere moderne tilgang til Glostrup og der er ingen tvivl om at ”Byhistorisk Hus <3 2600,” som hver enkelt plakat er signeret med.